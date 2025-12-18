R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a n u t r i z i o n e è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a t e r a p i a , a c c a n t o a i t r a t t a m e n t i f a r m a c o l o g i c i , p e r u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c a c e e c o m p l e t a d e i p a z i e n t i a d u l t i a f f e t t i d a m a l a t t i a d i C r o h n . L o c o n f e r m a i l f a t t o c h e q u e s t ' a n n o , p e r l a p r i m a v o l t a , i c o r s i r e g i o n a l i I g - I b d ( I t a l i a n G r o u p f o r t h e s t u d y o f I n f l a m m a t o r y B o w e l D i s e a s e ) , d e d i c a t i a i g a s t r o e n t e r o l o g i I b d i n I t a l i a , i n c l u d o n o u n a s e s s i o n e d e d i c a t a a l l a n u t r i z i o n e c l i n i c a . S i t r a t t a d i u n ' e v o l u z i o n e i m p o r t a n t e n e l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) . S p o n s o r s c i e n t i f i c o d i 7 c o r s i r e g i o n a l i I g - I b d r i v o l t i a i g a s t r o e n t e r o l o g i i m p e g n a t i n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a d i C r o h n e c o l i t e u l c e r o s a è s t a t o N e s t l é H e a l t h S c i e n c e , a t t r a v e r s o l a c a m p a g n a ' P i ù C r o h n s a p e v o l i - P e r u n a n u t r i z i o n e c o n s a p e v o l e ' . N e g l i u l t i m i a n n i i c a s i d i M i c i i n I t a l i a h a n n o r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o s u p e r i o r e a l 5 0 0 % , i n f o r m a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a . L a m a l a t t i a d i C r o h n i n t e r e s s a o g g i o l t r e 1 0 0 m i l a p e r s o n e , c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a q u a l i t à d i v i t a e s u l s i s t e m a s a n i t a r i o . U n d a t o c h e e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù g l o b a l e , c a p a c e d i r e n d e r e l a n u t r i z i o n e c l i n i c a p a r t e s t r u t t u r a l e d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o . L ' i n s e r i m e n t o d e l l a n u t r i z i o n e c l i n i c a n e i c o r s i r e g i o n a l i I g - I b d r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a c u l t u r a l e e s c i e n t i f i c a : l o s t a t o n u t r i z i o n a l e d e l p a z i e n t e , i n f a t t i , i n f l u i s c e d i r e t t a m e n t e s u l l ' e f f i c a c i a d e i f a r m a c i , s u l l a r e m i s s i o n e e s u l l a p r e v e n z i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e . S i t r a t t a d i u n ' e v i d e n z a r i c o n o s c i u t a a n c h e n e l l e n u o v e l i n e e g u i d a E c c o 2 0 2 5 ( E u r o p e a n C r o h n ' s a n d C o l i t i s O r g a n i s a t i o n ) , c h e i n c l u d o n o u f f i c i a l m e n t e l a n u t r i z i o n e c l i n i c a t r a g l i i n t e r v e n t i t e r a p e u t i c i r a c c o m a n d a t i . " P e r a n n i l a n u t r i z i o n e c l i n i c a è s t a t a c o n s i d e r a t a u n a s p e t t o a c c e s s o r i o n e l l a g e s t i o n e d e l l e M i c i - a f f e r m a M a s s i m o C l a u d i o F a n t i n i , p r e s i d e n t e I g - I b d - O g g i l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e c i d i c o n o c h e p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a n e l d e c o r s o d e l l a m a l a t t i a e n e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i a d u l t i . L ' i n c l u s i o n e d e l l a n u t r i z i o n e n e i n o s t r i c o r s i r a p p r e s e n t a u n c a m b i o d i p a r a d i g m a : f o r m a r e s p e c i a l i s t i c o n s a p e v o l i s i g n i f i c a c o s t r u i r e u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o r e a l m e n t e m u l t i d i s c i p l i n a r e , d o v e o g n i i n t e r v e n t o - f a r m a c o l o g i c o e n u t r i z i o n a l e - c o n c o r r e a l s u c c e s s o d e l l e c u r e " . S e n e l c o n t e s t o p e d i a t r i c o l a n u t r i z i o n e è g i à p a r t e i n t e g r a n t e d e l t r a t t a m e n t o - p r o s e g u e l a n o t a - n e l p a z i e n t e a d u l t o q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a è i n c r e s c i t a , g r a z i e a u n a u m e n t a t o n u m e r o d i s t u d i c h e n e d i m o s t r a n o i b e n e f i c i c l i n i c i e s u l l a q u a l i t à d i v i t a . O g g i , g r a z i e a l l a C o n s e n s u s E c c o 2 0 2 5 e a l l e l i n e e g u i d a E s p e n ( E u r o p e a n S o c i e t y f o r C l i n i c a l N u t r i t i o n a n d M e t a b o l i s m ) , l a n u t r i z i o n e e n t r a u f f i c i a l m e n t e n e l l a t e r a p i a a n c h e p e r g l i a d u l t i c o n r a c c o m a n d a z i o n i b a s a t o s u p r o v e s c i e n t i f i c h e : E e n ( N u t r i z i o n e e n t e r a l e e s c l u s i v a ) , e f f i c a c e p e r i n d u r r e l a r e m i s s i o n e i n a d u l t i e b a m b i n i ; r a c c o m a n d a t a a n c h e i n p r e - c h i r u r g i a ; P e n ( P a r t i a l E n t e r a l N u t r i t i o n ) p a r i o s u p e r i o r e a l 3 5 % d e l f a b b i s o g n o c a l o r i c o , u t i l e p e r m a n t e n e r e l a r e m i s s i o n e c o m e s u p p o r t o a l l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a , e C d e d ( C r o h n ' s D i s e a s e E x c l u s i o n D i e t ) + P e n , u n i c a d i e t a s c i e n t i f i c a m e n t e a p p r o v a t a p e r i n d u r r e l a r e m i s s i o n e . L a n u t r i z i o n e n o n è p i ù s o l o s u p p o r t i v a : d i v e n t a p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a c u r a d e l l ' a d u l t o A t a l e p r o p o s i t o , " t r a l e s o l u z i o n i n u t r i z i o n a l i , M o d u l e n , a l i m e n t o a f i n i m e d i c i s p e c i a l i s v i l u p p a t o d a N e s t l é H e a l t h S c i e n c e - r i f e r i s c e l ' a z i e n d a - è l ' u n i c o s u p p o r t a t o d a n u m e r o s e e v i d e n z e c l i n i c h e e r a p p r e s e n t a u n r i f e r i m e n t o c o n s o l i d a t o n e l l a g e s t i o n e n u t r i z i o n a l e d e l l a m a l a t t i a d i C r o h n " . I l t e m a è s t a t o a p p r o f o n d i t o d u r a n t e i l c o r s o p r e c o n g r e s s u a l e I g - I b d d e d i c a t o a l l a t r a n s i z i o n e d e l p a z i e n t e d a l l e c u r e p e d i a t r i c h e a q u e l l e d e l l ' a d u l t o c o n u n f o c u s s u l l a n u t r i z i o n e c l i n i c a , g r a z i e a l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i N e s t l é H e a l t h S c i e n c e . C o n q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e , I g - I b d e l ' a z i e n d a " r i b a d i s c o n o i l l o r o i m p e g n o a p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a n u t r i z i o n e c l i n i c a c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a c u r a , f a v o r e n d o l a d i f f u s i o n e d i b u o n e p r a t i c h e e l a c o s t r u z i o n e d i u n l i n g u a g g i o c o n d i v i s o t r a p r o f e s s i o n i s t i , i s t i t u z i o n i e p a z i e n t i " .