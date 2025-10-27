R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e , c h e i n t e r e s s a n o o l t r e 6 m i l i o n i d i p e r s o n e , c o n u n i m p a t t o e c o n o m i c o c h e s u p e r a l ' 1 , 5 % d e l P i l , r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e p i ù u r g e n t i p r i o r i t à s a n i t a r i e d i o g g i : s o n o l a p r i n c i p a l e c a u s a d i d i s a b i l i t à e l a s e c o n d a c a u s a d i m o r t e i n I t a l i a . I n q u e s t o s c e n a r i o l a n e u r o l o g i a i t a l i a n a è c h i a m a t a a u n a s v o l t a d e c i s i v a , p e r c h é l a v e r a s f i d a n o n è s o l o c u r a r e m e g l i o , m a a n t i c i p a r e l a d i a g n o s i , r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e e c o s t r u i r e p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i p i ù v i c i n i a i b i s o g n i c o n c r e t i d e l l e p e r s o n e . S o n o i t e m i a l c e n t r o d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) , i n c o r s o a P a d o v a f i n o a l 2 8 o t t o b r e , c h e r i u n i s c e l ' i n t e r a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a p e r r i d e f i n i r e i l r u o l o d e l l a s p e c i a l i t à n e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . " A b b i a m o i l d o v e r e d i r i p e n s a r e l a n e u r o l o g i a i n c h i a v e m o d e r n a , c o n u n a v i s i o n e c h e i n t e g r i i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e p r e s a i n c a r i c o c o n t i n u a d e l p a z i e n t e - a f f e r m a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e u s c e n t e S i n - S o l o c o s ì p o t r e m o r i s p o n d e r e a l l ' a u m e n t o d e l l a d o m a n d a a s s i s t e n z i a l e e v a l o r i z z a r e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a n o s t r a d i s c i p l i n a a l l ' i n t e r n o d e l S s n " . L a n e u r o l o g i a i t a l i a n a - s p i e g a n o g l i e s p e r t i i n u n a n o t a - d i f r o n t e a l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e e a l l ' a u m e n t o d e l l ' i n c i d e n z a d i m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e e c e r e b r o v a s c o l a r i , s i i m p o n e u n c a m b i o d i p a s s o v e r s o u n a p p r o c c i o p i ù i n t e g r a t o , c h e u n i s c a p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i p r e c o c e e i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a . I n q u e s t a d i r e z i o n e , l a S i n h a p r o m o s s o c o n f o r z a i l c o n c e t t o d i ' S a l u t e d e l c e r v e l l o ' , u n p a r a d i g m a c h e v a o l t r e l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a e a b b r a c c i a u n a v i s i o n e g l o b a l e d e l b e n e s s e r e c o g n i t i v o e f i s i c o l u n g o t u t t o l ' a r c o d e l l a v i t a . U n c a m b i o d i p r o s p e t t i v a c h e v a l o r i z z a s t i l i d i v i t a s a n i , i n t e r v e n t i d i p r e v e n z i o n e e u n ' a t t e n z i o n e c o n t i n u a a l l a s a l u t e n e u r o l o g i c a . T r a l e i n i z i a t i v e c o n c r e t e s p i c c a i l ' D e c a l o g o p e r l a s a l u t e d e l c e r v e l l o ' , e l a b o r a t o r e c e n t e m e n t e d a l l a S i n : 1 0 r a c c o m a n d a z i o n i s c i e n t i f i c a m e n t e f o n d a t e p e r p r e s e r v a r e l a f u n z i o n a l i t à d e l s i s t e m a n e r v o s o . T r a q u e s t e : a t t i v i t à f i s i c a r e g o l a r e ; d i e t a m e d i t e r r a n e a ; s o n n o a d e g u a t o ; s t i m o l a z i o n e c o g n i t i v a ; g e s t i o n e d e l l o s t r e s s ; v i t a s o c i a l e a t t i v a ; p r e v e n z i o n e d e i t r a u m i c r a n i c i ; c o n t r o l l o d e l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e , v i s i v a e u d i t i v a ; e v i t a m e n t o d i s o s t a n z e n o c i v e e t u t e l a d e l l a s a l u t e m e n t a l e . L ' o b i e t t i v o è r i d u r r e i l r i s c h i o d i p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e e p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e r i c o n o s c i u t a o r m a i c o m e p r i o r i t à d i s a n i t à p u b b l i c a . " I l d e c a l o g o r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i s v o l t a c u l t u r a l e : v o g l i a m o c h e o g n i c i t t a d i n o d i v e n t i p r o t a g o n i s t a a t t i v o d e l l a p r o p r i a s a l u t e c e r e b r a l e - s o t t o l i n e a M a u r i z i o C o r b e t t a , p r e s i d e n t e d e l 5 5 ° C o n g r e s s o S i n - S o l o c o n u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a i n d i v i d u a l e p o s s i a m o s p e r a r e d i i n c i d e r e r e a l m e n t e s u l l ' i n s o r g e n z a d e l l e p a t o l o g i e n e u r o d e g e n e r a t i v e " . S u l f r o n t e d e l l a r i c e r c a - e v i d e n z i a n o g l i e s p e r t i - l a n e u r o l o g i a s i s t a t r a s f o r m a n d o " g r a z i e a s t r u m e n t i s e m p r e p i ù i n n o v a t i v i : d a i b i o m a r c a t o r i p l a s m a t i c i a l l e n e u r o i m m a g i n i a v a n z a t e , f i n o a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e c o m e g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i p e r ' A l z h e i m e r e l e t e r a p i e g e n i c h e p e r l e m a l a t t i e r a r e " . T u t t a v i a , p e r t r a d u r r e q u e s t e i n n o v a z i o n i i n b e n e f i c i r e a l i p e r i p a z i e n t i è n e c e s s a r i a u n a p r o f o n d a " r i o r g a n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i d i c u r a : s e r v o n o r e t i c l i n i c h e i n t e g r a t e , u n a v e r a c o n t i n u i t à t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o , e s o l u z i o n i d i g i t a l i p e r i l m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o " . I l C o n g r e s s o S i n 2 0 2 5 s i p r o p o n e q u i n d i c o m e u n p u n t o d ' i n c o n t r o t r a r i c e r c a e p r a t i c a c l i n i c a , d o v e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s p e c i a l i s t i d i v e n t a m o t o r e d i i n n o v a z i o n e c o n l ' o b i e t t i v o d i r i d u r r e l a d i s a b i l i t à , g a r a n t i r e u n a c c e s s o o m o g e n e o a l l e t e r a p i e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o e c o n t r i b u i r e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . " I n n o v a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à - r i m a r c a S i n - è i l p r i n c i p i o g u i d a d e l c o n g r e s s o : s o l o u n a n e u r o l o g i a c a p a c e d i c o n i u g a r e r i g o r e s c i e n t i f i c o , e f f i c i e n z a o r g a n i z z a t i v a e c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a " p o t r à a f f r o n t a r e e f f i c a c e m e n t e l e s f i d e p o s t e d a l l ' i n v e c c h i a m e n t o e d a l l a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à a s s i s t e n z i a l e . " L a n e u r o l o g i a d e l f u t u r o s a r à s e m p r e p i ù p e r s o n a l i z z a t a , p r e d i t t i v a e p r o s s i m a a l l e p e r s o n e - d i c h i a r a M a r i o Z a p p i a , n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a S i n - M a p e r r e n d e r l a d a v v e r o a c c e s s i b i l e a t u t t i d o b b i a m o i n t e r v e n i r e o r a s u f o r m a z i o n e , g o v e r n a n c e e i n t e g r a z i o n e d e i s e r v i z i " . A c o n f e r m a d e l l a v i t a l i t à d e l s e t t o r e c ' è l a c r e s c i t a c o s t a n t e d e l l a p r o d u z i o n e s c i e n t i f i c a e d e l l e c o l l a b o r a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i : t r a i l 2 0 2 2 e i l 2 0 2 5 , i l 5 3 , 2 % d e l l e p u b b l i c a z i o n i i t a l i a n e è s t a t o c o - f i r m a t o c o n c e n t r i e s t e r i , r i s p e t t o a l 4 9 , 5 % d e l t r i e n n i o p r e c e d e n t e , g r a z i e s o p r a t t u t t o a i g i o v a n i n e u r o l o g i . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o è a n c h e i l d a t o s u l l a q u a l i t à : s u 6 . 7 5 5 a r t i c o l i p u b b l i c a t i d a a u t o r i i t a l i a n i , 4 . 6 3 9 s o n o s u d a t i o r i g i n a l i , c o n t r i b u e n d o i n m o d o a t t i v o a l l a p r o d u z i o n e d i n u o v e e v i d e n z e . S u l p i a n o d e i c o n t e n u t i , s i r i l e v a u n c r e s c e n t e i n t e r e s s e p e r a m b i t i e m e r g e n t i c o m e l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) , i d i s t u r b i c o g n i t i v i e l e c e f a l e e , a c c a n t o a i t e m i d i m a g g i o r e i m p a t t o p e r i l S s n . A t e s t i m o n i a n z a d e l l a c r e s c e n t e a t t e n z i o n e i s t i t u z i o n a l e v e r s o l e t e m a t i c h e n e u r o l o g i c h e - s e g n a l a l a S i n - n e l l a r e c e n t e b o z z a d e l d i s e g n o d i l e g g e d i B i l a n c i o s o n o s t a t i i n s e r i t i n u m e r o s i e l e m e n t i d i d i r e t t o i n t e r e s s e p e r l a c o m u n i t à n e u r o l o g i c a . U n r i s u l t a t o c h e r i f l e t t e " i l l a v o r o c o s t a n t e p o r t a t o a v a n t i i n q u e s t i 2 a n n i n o n s o l o a t t r a v e r s o g l i i n t e r g r u p p i p a r l a m e n t a r i , m a a n c h e g r a z i e a u n d i a l o g o c o n t i n u o c o n l e i s t i t u z i o n i s a n i t a r i e n a z i o n a l i " . T r a l e m i s u r e p i ù r i l e v a n t i p e r l a S i n : l o s t a n z i a m e n t o d i r i s o r s e p e r l ' i n t r o d u z i o n e d e i b i o m a r c a t o r i p l a s m a t i c i n e i p e r c o r s i d i d i a g n o s i p r e c o c e d e l l ' A l z h e i m e r ; i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a r e t e t e r r i t o r i a l e p e r l a g e s t i o n e d e l l e c r o n i c i t à n e u r o l o g i c h e , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a m a l a t t i e c o m e P a r k i n s o n , S l a e d e m e n z e ; i l f i n a n z i a m e n t o d i p r o g r a m m i f o r m a t i v i p e r l a n e u r o l o g i a d i c o m u n i t à e l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e i p a z i e n t i . U n r i c o n o s c i m e n t o c o n c r e t o d e l l a c e n t r a l i t à d e l l a n e u r o l o g i a n e l l e s t r a t e g i e d i s a l u t e p u b b l i c a d e l P a e s e , c h e a p r e p r o s p e t t i v e i m p o r t a n t i p e r i l f u t u r o d e l l a d i s c i p l i n a .