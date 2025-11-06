R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a c h i r u r g i a r o b o t i c a h a d a t o u n i m p u l s o i n c r e d i b i l e a l n o s t r o m o d o d i o p e r a r e e d i e s s e r e c h i r u r g h i , l a p o s s i b i l i t à d i e s e g u i r e i n t e r v e n t i i n m a n i e r a m i n i n v a s i v a g a r a n t i s c e a l p a z i e n t e u n m a g g i o r c o m f o r t d o p o l ' o p e r a z i o n e , u n a d e g e n z a m o l t o p i ù b r e v e , m i n o r i p e r d i t e e m a t i c h e e u n a r i p r e s a a n c h e d e l l ' a t t i v i t à l a v o r a t i v a m o l t o p i ù p r e c o c e . Q u e s t i s o n o t u t t i e l e m e n t i c h e r e n d o n o o g g i l a c h i r u r g i a r o b o t i c a a s s o l u t a m e n t e i r r i n u n c i a b i l e n e l l a p r o f e s s i o n e d e l l ' u r o l o g o " . C o s ì G i u s e p p e C a r r i e r i , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a , i l l u s t r a u n o d e i t e m i d e l C o n g r e s s o n a z i o n a l e S i u i n c o r s o a S o r r e n t o f i n o a l 9 n o v e m b r e . " A m p i o s p a z i o v i e n e d e d i c a t o a n c h e a l l a p r e v e n z i o n e d e i t u m o r i , i n p a r t i c o l a r e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a , i l t u m o r e p i ù d i f f u s o t r a g l i u o m i n i - a g g i u n g e C a r r i e r i - I n I t a l i a e l ' i n c i d e n z a è v e r a m e n t e i n a u m e n t o c o n t i n u o : a b b i a m o o l t r e 4 0 m i l a c a s i a l l ' a n n o e 7 m i l a i t a l i a n i a n c o r a m u o i o n o o g n i a n n o p e r c a n c r o d e l l a p r o s t a t a . E ' u n b i g k i l l e r , è u n t u m o r e i m p o r t a n t e c h e r i c h i e d e u n a p r e v e n z i o n e r a d i c a l e , o r g a n i z z a t a m e d i a n t e l o s c r e e n i n g . N o i s t i a m o l a v o r a n d o c o m e S o c i e t à i t a l i a n a d i u r o l o g i a - p r e c i s a - a f f i n c h é l o s c r e e n i n g p e r i l c a n c r o d e l l a p r o s t a t a v e n g a i n s e r i t o n e i L e a " , i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a . " U n g r a n d e i m p e g n o d e l l a n o s t r a s o c i e t à è i l f a v o r i r e l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e d e l l a p r o s t a t a g r a z i e a u n a c a m p a g n a d i s c r e e n i n g m i r a t a , o r g a n i z z a t a e d i f f u s a i n m a n i e r a u n i f o r m e s u t u t t o q u a n t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . A l c o n g r e s s o v i e n e a n c h e a f f r o n t a t o i l t e m a d e l l a f i g u r a d e l l ' u r o l o g o c h e " è s e m p r e p i ù r i l e v a n t e - s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e S i u - L e p a t o l o g i e d i i n t e r e s s e u r o l o g i c o s o n o i n c o n t i n u o a u m e n t o : 3 d e i 1 0 t u m o r i p i ù f r e q u e n t i d e l l ' u o m o - p r o s t a t a , r e n e e v e s c i c a - s o n o d i i n t e r e s s e u r o l o g i c o " . I n o l t r e , " l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e r i c h i e d e s e m p r e p i ù l a p r e s e n z a d e l l ' u r o l o g o n e l l a c o m u n i t à . L ' i p e r t r o f i a p r o s t a t i c a b e n i g n a è i n f a t t i f o r t e m e n t e l e g a t o a l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e : 7 u o m i n i s u 1 0 d o p o i 7 0 a n n i h a n n o u n p r o b l e m a d i i p e r t r o f i a p r o s t a t i c a " . M a c ' è d i p i ù . T r a l e p r o b l e m a t i c h e u r o l o g i c h e , r i c o r d a C a r r i e r i , " l a c a l c o l o s i u r i n a r i a , l a c o l i c a r e n a l e , v i e n e c o n s i d e r a t a l a c a u s a p i ù f r e q u e n t e d i a c c e s s o a l p r o n t o s o c c o r s o . I l r u o l o d e l l ' u r o l o g o è s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l ' a s s i s t e n z a e s i c u r a m e n t e - c o n c l u d e - v a c o r r e l a t o a n c h e a l l ' a t t i v i t à d i r i c e r c a e d i s t u d i o c h e r e n d e l a n o s t r a s p e c i a l i t à e s t r e m a m e n t e c r u c i a l e e c r i t i c a n e l l ' a m b i t o d i u n p r o g r a m m a a n c h e a c c a d e m i c o " .