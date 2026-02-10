R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - M e d i c i n a c o n v e n z i o n a t a ? " A s s e n t e " . I s i n d a c a t i d e i m e d i c i f a m i g l i a ( F i m m g ) , d e i p e d i a t r i d i l i b e r a s c e l t a ( F i m p ) e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i ( S u m a i ) " g u a r d a n o c o n r a b b i a m i s t a a d e l u s i o n e a l d o c u m e n t o d i p r o p o s t e a p p r o v a t o n e i g i o r n i s c o r s i d a l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , c h e n e l l e i n t e n z i o n i d i c h i a r a t e p u n t a a r a f f o r z a r e l ' a t t r a t t i v i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , f e r m a r e l ' e m o r r a g i a d i p r o f e s s i o n i s t i v e r s o i l p r i v a t o e l ' e s t e r o e r e n d e r e f i n a l m e n t e e s i g i b i l i l e t u t e l e p r e v i s t e d a i c o n t r a t t i " . N o n p e r c h é " q u e s t i o b i e t t i v i n o n s i a n o l e g i t t i m i e p r i o r i t a r i - d i c o n o i r i s p e t t i v i r a p p r e s e n t a n t i n a z i o n a l i S i l v e s t r o S c o t t i , A n t o n i o D ' A v i n o e A n t o n i o M a g i - b e n s ì p e r i l f a t t o c h e n o n c i s i a n o l e m e d e s i m e p r o p o s t e o u n d o c u m e n t o a f f i n e o a n c h e u n a s e m p l i c e c i t a z i o n e d e d i c a t a a l l a m e d i c i n a c o n v e n z i o n a t a , c o m e s e q u e s t a n o n s o f f r i s s e d e g l i s t e s s i p r o b l e m i s u a b b a n d o n i , a t t r a t t i v i t à e s f a s a m e n t o t r a i n g r e s s i e p e n s i o n a m e n t i " . P e r i l e a d e r s i n d a c a l i " i n v e s t i r e a n c h e s u i m e d i c i c o n v e n z i o n a t i n e g l i s t e s s i t e r m i n i p r e v i s t i n e l d o c u m e n t o p e r i d i p e n d e n t i s a r e b b e i n v e c e p r i o r i t a r i o , a n c o r p i ù i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o c h e i m e d i c i c h e l a v o r a n o i n c o n v e n z i o n e c o n i l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e a s s o l v o n o i n p r i m a p e r s o n a a d o g n i s p e s a l e g a t a a l l a p r o p r i a a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e " , s o t t o l i n e a n o . " E ' p o s i t i v o c h e s i a f f r o n t i i l t e m a d e l l ' a t t r a t t i v i t à d e l S s n e d e l l a t e n u t a d e l c a p i t a l e u m a n o - p r o s e g u o n o S c o t t i , D ' A v i n o e M a g i - m a n o n p o s s i a m o i g n o r a r e c h e o g g i l a c o n v e n z i o n a t a v i v e u n a c r i s i s t r u t t u r a l e a n a l o g a , s e n o n p i ù g r a v e , a q u e l l a d e l p e r s o n a l e d i p e n d e n t e . S e n z a u n i n v e s t i m e n t o s t r a o r d i n a r i o d e l l o s t e s s o t i p o s u m e d i c i c h e s i c o n s i d e r a n o ' p a r e s i n t e r p a r e s ' d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , o g n i s t r a t e g i a r i s c h i a d i n o n i n c i d e r e d a v v e r o s u l l a q u a l i t à e s u l l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a " . F i m m g , F i m p e S u m a i r i b a d i s c o n o c h e i l t e r r i t o r i o e l e s u e r i s o r s e u m a n e " r a p p r e s e n t a n o i l p r i m o b a l u a r d o d e l l a s a l u t e p u b b l i c a i n u n P a e s e s e m p r e p i ù a n z i a n o , c o n u n c a r i c o c r e s c e n t e d i c r o n i c i t à e f r a g i l i t à d a c u i d e r i v a n o b i s o g n i c o m p l e s s i c h e t r o v a n o r i s p o s t a s o p r a t t u t t o s u l t e r r i t o r i o . R a f f o r z a r l a s i g n i f i c a a l l e g g e r i r e o s p e d a l i e p r o n t o s o c c o r s o , g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e r i d u r r e d i s u g u a g l i a n z e d i a c c e s s o a l l e c u r e . D a a n n i c h i e d i a m o i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i e n o n r i n v i a b i l i : d e f i s c a l i z z a z i o n e d e l n o s t r o r e d d i t o c o n n e s s o a o b i e t t i v i s t r a t e g i c i p e r l ' S s n , p e r e s s e r e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v i e a t t r a t t i v i r i s p e t t o a d a l t r e f o r m e d i e s e r c i z i o p r o f e s s i o n a l e ; u n a r e v i s i o n e d e l l a q u o t a c a p i t a r i a e o r a r i a , a d e g u a t a a i c a r i c h i a s s i s t e n z i a l i r e a l i e a l l e n u o v e f u n z i o n i r i c h i e s t e a i m e d i c i a n c h e d i e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a e i n t e r p r o f e s s i o n a l e . M a a n c h e s o s t e n i b i l e , i n c o n s i d e r a z i o n e d i t u t t e l e s p e s e c h e g r a v a n o s u c i a s c u n m e d i c o ; r i s o r s e d e d i c a t e c h e n o n v e n g a n o s o t t r a t t e a d a l t r i c o m p a r t i , m a a g g i u n t i v e r i s p e t t o a q u e l l e p r e v i s t e d a l l a l e g g e d i b i l a n c i o " . " N o n s i t r a t t a d i c o n t r a p p o r r e m e d i c i c o n v e n z i o n a t i e d i p e n d e n t i - c o n t i n u a n o S c o t t i , D ' A v i n o e M a g i - m a d i r i c o n o s c e r e c h e s e n z a u n s i s t e m a t e r r i t o r i a l e f o r t e e a t t r a t t i v o n o n e s i s t e u n S s n r e a l m e n t e u n i v e r s a l e . L a m e d i c i n a c o n v e n z i o n a t a è u n a l e v a s t r a t e g i c a p e r l a r i f o r m a , n o n u n c a p i t o l o r e s i d u a l e " . N e l r i b a d i r e " l a d i s p o n i b i l i t à a l c o n f r o n t o e a u n a c o l l a b o r a z i o n e l e a l e c o m e f a t t o f i n o a d a d e s s o c o n i l G o v e r n o e l e R e g i o n i " , i v e r t i c i d i F i m m g , F i m p e S u m a i , s o t t o l i n e a n o i n f i n e " l ' u r g e n z a d i a r r i v a r e q u a n t o p r i m a a l l ' A t t o d i i n d i r i z z o p e r l ' a c c o r d o c o n t r a t t u a l e n a z i o n a l e 2 0 2 5 - 2 7 , p a s s a g g i o i n d i s p e n s a b i l e p e r a v v i a r e i l n e g o z i a t o e g i u n g e r e a l l a s u a d e f i n i z i o n e e n t r o g i u g n o 2 0 2 6 . R i c o n o s c i a m o e d i a m o g r a n d e v a l o r e e m e r i t o p e r l ' i n t e r l o c u z i o n e a v u t a s i n q u i , c h e h a p o r t a t o a l l a r a p i d a c h i u s u r a d e l c o n t r a t t o 2 0 2 2 - 2 0 2 4 e a l l a f i r m a d i d i v e r s i A c c o r d i i n t e g r a t i v i r e g i o n a l i , m a n o n c i s i p u ò d i m e n t i c a r e c h e s i t r a t t a c o m u n q u e d i a t t i d o v u t i o c o m u n q u e o r d i n a r i a a m m i n i s t r a z i o n e " . " O g g i i l d o c u m e n t o d e l l e R e g i o n i a l G o v e r n o s u l p e r s o n a l e s a n i t a r i o r i c o n o s c e l a n e c e s s i t à d i i n t e r v e n t i s t r a o r d i n a r i p e r l ' e f f i c i e n t a m e n t o e a t t r a t t i v i t à d e l n o s t r o S s n , e n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e d i e s s e r n e e s c l u s i . C h i e d i a m o - c o n c l u d o n o - c h e l a m e d i c i n a c o n v e n z i o n a t a s i a p a r t e d i q u e l d o c u m e n t o p e r d i r i t t i e c o n s i d e r a z i o n e , p o i c h é i l S s n n o n s i s a l v a s o l o c o n u n a p a r t e d e l p e r s o n a l e , m a c o n t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i " .