( A d n k r o n o s ) - I l n u m e r o d i i t a l i a n i c h e n a v i g a n o i n i n t e r n e t s i è o r m a i s t a b i l i z z a t o p r e s e n t a n d o v a r i a z i o n i m i n i m e , l o c o n f e r m a n o l e r i l e v a z i o n i C o m s c o r e p e r i l m e s e d i n o v e m b r e c h e a t t e s t a n o l a p l a t e a i t a l i a n a ( T o t a l d i g i t a l p o p u l a t i o n ) a 4 6 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i m e n s i l i , c o n u n i n c r e m e n t o m i n i m o n e l c o n f r o n t o c o n o t t o b r e d e l l o s c o r s o a n n o , a p p e n a u n + 2 % . P i ù s o s t e n u t o , m a s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e , a n c h e i l t e m p o m e d i o s p e s o d a g l i i t a l i a n i s u i n t e r n e t c h e , n e l c o n f r o n t o a n n o s u a n n o , p a s s a d a l l e 6 7 o r e m e n s i l i p e r u t e n t e d i n o v e m b r e 2 0 2 4 a l l e 7 1 o r e m e n s i l i d i n o v e m b r e 2 0 2 5 ( + 6 % ) . I d a t i c o n f e r m a n o q u i n d i u n q u a d r o d e l m e r c a t o i t a l i a n o v i c i n o a l l a s a t u r a z i o n e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ a u d i e n c e c o m p l e s s i v a n e l q u a l e l e d i n a m i c h e i n t e r n e e i m u t a m e n t i d e i r a p p o r t i d i f o r z a t r a i d i v e r s i b r a n d e d i t o r i a l i a v v e n g o n o a l l ’ i n t e r n o d i u n b a c i n o d i u t e n t i o r m a i s t a b i l e d o v e l a c o m p o n e n t e s o c i a l g i o c a u n r u o l o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e . L a c l a s s i f i c a d e l l e “ P r o p e r t y d i g i t a l i ” , c h e p r e n d e i n c o n s i d e r a z i o n e l ’ a u d i e n c e d e l l ' i n t e r o r a g g r u p p a m e n t o d i u n o s t e s s o e d i t o r e n e i d i v e r s i c a n a l i , è u n i n d i c a t o r e c h i a v e d e l c o n t e s t o g e n e r a l e : d u e c o l o s s i g l o b a l i m a n t e n g o n o s a l d o a n c h e n e l l o s c e n a r i o i t a l i a n o i l l o r o p r i m a t o a i p r i m i d u e p o s t i s i a p e r v i s i t a t o r i u n i c i m e n s i l i s i a p e r t e m p o m e d i o s p e s o p e r u t e n t e : l ’ u n i v e r s o A l p h a b e t c o n u n a u d i e n c e d i 4 4 , 7 6 m i l i o n i d i u t e n t i c h e s p e n d o n o m e d i a m e n t e n e l m e s e 1 5 o r e e F a c e b o o k c o n u n ’ a u d i e n c e d i 3 9 , 2 7 u n i t à e u n t e m p o m e d i o m e n s i l e p e r u t e n t e d i 1 9 o r e . I l p e s o s p e c i f i c o d e i p r i n c i p a l i p l a y e r e m e r g e d a i d a t i s u l l a R e a c h , c h e m i s u r a l a c a p a c i t à d i p e n e t r a z i o n e s u l l ’ i n t e r a p o p o l a z i o n e d i g i t a l e i t a l i a n a . I n u n m e r c a t o d o v e q u a s i l a t o t a l i t à d e g l i u t e n t i ( 9 7 % ) i n t e r a g i s c e c o n l ’ e c o s i s t e m a A l p h a b e t , n e l c o m p a r t o d e l l ' i n f o r m a z i o n e R a i N e w s e C i t y n e w s i n t e r c e t t a n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 7 4 , 6 % e i l 6 8 , 7 % d e l l ’ a u d i e n c e t o t a l e o n l i n e , c i r c a s e t t e i t a l i a n i s u d i e c i . L a “ S o c i a l I n c r e m e n t a l R e a c h ” – l a m e t r i c a C o m s c o r e c h e m i s u r a q u a n t i u t e n t i u n i c i a d d i z i o n a l i a l d i g i t a l e v e n g o n o i n t e r c e t t a t i g r a z i e a l l a d i s t r i b u z i o n e d e i c o n t e n u t i s u l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l – s i a t t e s t a i n m e d i a a l 7 5 % : r i s p e t t o a l l o s t e s s o m e s e d e l l o s c o r s o a n n o r i m a n g o n o c o s t a n t i i v i s i t a t o r i i n s o v r a p p o s i z i o n e t r a s o c i a l e w e b s i t e ( d e n t r o u n a f o r b i c e t r a i l 2 2 % e i l 2 4 % ) m a c r e s c e l a q u o t a d i q u a n t i s o n o r a g g i u n t i d a i b r a n d e d i t o r i a l i e s c l u s i v a m e n t e v i a s o c i a l ( p a s s a t a d a l 3 5 % a l 4 2 % ) . D u e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e s o n o q u e l l e c h e , a n o v e m b r e , h a n n o r a g g i u n t o p i ù v i s i t a t o r i d i c h i u n q u e a l t r o : R a i N e w s c o n u n ’ a u d i e n c e t o t a l e d i 3 4 , 4 m i l i o n i c h e , n o n o s t a n t e l a f l e s s i o n e d e l l a c o m p o n e n t e d e s k t o p e m o b i l e ( - 1 5 % s u o t t o b r e ) v i e n e s p i n t a d a q u e l l a s o c i a l ( + 3 5 % ) a u n c o m p l e s s i v o + 2 4 % s u l m e s e p r e c e d e n t e e , s u b i t o d i e t r o , C i t y n e w s ( 6 1 t e s t a t e o n l i n e l o c a l i ) c o n u n ’ a u d i e n c e d i 3 1 , 7 m i l i o n i d i u t e n t i m e d i m e n s i l i , s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e s u l d a t o d i o t t o b r e i n t u t t e e t r e l e c o m p o n e n t i . T r a l e a l t r e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e s i s e g n a l a n o S k y T G 2 4 S i t e s c o n 2 3 , 8 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i ( s e p p u r e c o n u n a l i e v e f l e s s i o n e - 3 % s u o t t o b r e ) , F a n p a g e 1 9 , 2 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i ( d a t o s o s t a n z i a l m e n t e i d e n t i c o a l m e s e p r e c e d e n t e ) , A d n k r o n o s 1 2 , 4 m i l i o n i ( + 1 8 % ) , i l S o l e 2 4 O r e 1 0 , 4 m i l i o n i ( - 5 % ) , A n s a 1 0 , 2 m i l i o n i ( - 1 0 % ) e i l F a t t o q u o t i d i a n o 9 , 4 m i l i o n i u t e n t i u n i c i m e n s i l i ( + 4 % ) .