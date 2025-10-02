M i l a n o , 0 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i p r e s e n t i a m o i l p r i m o v e i c o l o s o c i e t a r i o i n t e g r a t o d i o p e n i n n o v a t i o n i n I t a l i a , b a s a t o s u u n m o d e l l o d i c i r c o l a r i t à : u n a c r e s c i t a c h e s i a u t o a l i m e n t a , i n c u i i l v a l o r e g e n e r a t o v i e n e r e i n v e s t i t o i n n u o v e s o l u z i o n i e t e c n o l o g i e ” . L o h a s p i e g a t o l ’ a d d i A 2 a R e n a t o M a z z o n c i n i , p r e s e n t a n d o A 2 a L i f e V e n t u r e s , “ u n a p i a t t a f o r m a c h e m i r a a p o s i z i o n a r s i c o m e u n b e n c h m a r k e u r o p e o n e l l ' i n n o v a z i o n e a p p l i c a t a a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , a n t i c i p a n d o i t r e n d g l o b a l i , p e r d a r e u n c o n t r i b u t o a l l ’ a u t o n o m i a t e c n o l o g i c a e d e n e r g e t i c a d e l l ’ I t a l i a ” , h a d e t t o . “ L ’ i n n o v a z i o n e è l a p r i n c i p a l e c a s s e t t a p e r g l i a t t r e z z i c h e c i s e r v e p e r t r a g u a r d a r e u n 2 0 5 0 c h e d o v r e b b e e s s e r e p i ù s o s t e n i b i l e . S i c u r a m e n t e i n n o v a z i o n e e r i c e r c a s o n o f o n d a m e n t a l i p e r c h é q u e s t a c a s s e t t a d e g l i a t t r e z z i o g g i h a a n c o r a u n s a c c o d i b u c h i o p e r c h é g l i o g g e t t i n o n e s i s t o n o a n c o r a o p e r c h é s o n o c o m p l e t a m e n t e d i s e c o n o m i c i . L a s t r a d a è a n c o r a l u n g a ” , h a o s s e r v a t o M a z z o n c i n i , s o t t o l i n e a n d o c h e “ i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d i u n ’ a z i e n d a c o m e l a n o s t r a è e s s e r e u n o t t i m o L u n a P a r k p e r c h i u n q u e a b b i a u n ’ i d e a i n n o v a t i v a . S e g l i a p r i a m o l a p o r t a , t a n t e s t a r t u p p o s s o n o d i v e r t i r s i d a n o i ” .