M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o b i e t t i v o è r i u s c i r e a d a r r i v a r e d e c a r b o n i z z a t i a l 2 0 5 0 " . L o h a d e t t o o g g i l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A 2 a , R e n a t o M a z z o n c i n i , a m a r g i n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l C l i m a t e T r a n s i t i o n P l a n d e l l a s o c i e t à , i n c o r s o a M i l a n o . " P e r a r r i v a r c i , s i c c o m e i l 2 0 5 0 è t e r r i b i l m e n t e v i c i n o , s t i a m o i n a u g u r a n d o o g g i c a b i n e e l e t t r i c h e c h e n e l 2 0 5 0 s a r a n n o a m e t à v i t a u t i l e - h a s p i e g a t o l ' a d - . S e n o n s e g u i a m o u n a r o a d m a p r i g o r o s a n o n c i a r r i v e r e m o . A b b i a m o i n o s t r i p u n t i d i p a s s a g g i o a l 2 0 3 0 - 2 0 3 5 - 2 0 4 0 e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e s i p o s s o n o r a g g i u n g e r e s o l o c e n t r a n d o q u e s t i t a r g e t " . P e r c o n s e g u i r e g l i o b i e t t i v i p r e f i s s a t i " c i s o n o c o n d i z i o n e e s o g e n e c o m p l i c a t e e o p p o r t u n i t à d a v a l u t a r e " h a a v v e r t i t o M a z z o n c i n i , r i b a n d e n d o c o m e q u e l l o d e i d a t a c e n t e r s i a " u n g r a n d e t e m a " . " S o n o n e c e s s a r i p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l n o s t r o P a e s e , p e r a v e r e l a p r o p r i e t à d e i n o s t r i d a t i q u a , n o n n e g l i U s a o i n C i n a , m a s o n o m o l t o ' d e m a n d i n g ' i n t e r m i n i e n e r g e t i c i " . I l r i s c h i o n e l p r o s s i m o p e r i o d o " è c h e p o s s a n o e s s e r e a f f r o n t a t i p r e v a l e n t e m e n t e c o n i l t e r m o e l e t t r i c o , q u i n d i b i s o g n e r à c o m e c a p i r e c o m e l a v o r a r e s u l c a r b o n c a p t u r e e s t o r a g e e c a p i r e q u a l i s i a n o l e p r o s p e t t i v e d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d i u n ’ e n e r g i a n e c e s s a r i a p e r a l i m e n t a r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c h e r a p p r e s e n t a i l p r i n c i p a l e t r e n d d i c r e s c i t a d e l l a d o m a n d a e l e t t r i c a " .