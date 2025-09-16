R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i t e m p o , o g n i c i v i l t à è s t a t a a t t r a v e r s a t a d a l l a v i o l e n z a , u n p e s o , u n f r e n o s u l l ' u m a n i t à , i n o g n i t e m p o s i è m a n i f e s t a t a i n m o d i d i v e r s i . D o b b i a m o g u a r d a r e a l l a v i o l e n z a d e l n o s t r o t e m p o p e r c o n t r a s t a r l a , p e r s c o n f i g g e r l a . N e l l e s o c i e t à d e l m o n d o d i o g g i r i t o r n a l a d i f f u s i o n e d i u n c l i m a d i a v v e r s i o n e , d i r a n c o r e , d i r e c i p r o c o r i f i u t o , c h e s p e s s o , c o m e s i l e g g e n e i r e c e n t i f a t t i d i c r o n a c a , s f o c i a n e l l a v i o l e n z a e s f o c i a n e l l ' o m i c i d i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p a r l a n d o a C o l l e f e r r o i n o c c a s i o n e d e l q u i n t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' u c c i s i o n e d i W i l l y M o n t e i r o D u a r t e . " S u i s o c i a l , e n o n s o l t a n t o s u d i e s s i , v e n g o n o a m p l i f i c a t e p a r o l e d i o d i o - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - v e n g o n o a c c o m p a g n a t e d a n a r r a z i o n i c r e a t e p e r g e n e r a r e s f i d u c i a , p a u r a , r i s e n t i m e n t o , p e r p r o v o c a r e d i v i s i o n i , c o n f l i t t i , s c o n t r i . V e n g o n o r i f i u t a t e l a r e a l t à , i l r i s p e t t o d e l l e o p i n i o n i , l a c r i t i c a c i v i l e , l a r e s p o n s a b i l i t à p e r s o n a l e d i c i a s c u n o . I l d i v e r s o d a s e s t e s s i v i e n e v i s t o c o m e u n n e m i c o d a c o m b a t t e r e e d a a b b a t t e r e . L u n g i d a l c o n s i d e r a r e l a d i v e r s i t à d i o p i n i o n e , d i c o n d i z i o n i , u n a s f i d a a l l ' a p p r o f o n d i m e n t o , s i r i t i e n e c h e l ' a l t r o d e b b a e s s e r e a n n i e n t a t o " . " L a v i o l e n z a r i s c h i a c o s ì d i d i v e n t a r e o r d i n a r i a , b a n a l e , r i s c h i a d i f a r o c c u l t a r e i l s u o s i g n i f i c a t o a n t i u m a n o e v i è c h i a r r i v a a f a r n e r a g i o n e d i v a n t o . I g i o v a n i m e r i t a n o m a g g i o r e r i s p e t t o e r i c h i e d o n o g r a n d e a t t e n z i o n e , d o b b i a m o o f f r i r e a i g i o v a n i u n o r i z z o n t e d i s p e r a n z a , c h e c o n t e m p l i l a p o s s i b i l i t à d i u n a p e r s o n a l e r e a l i z z a z i o n e . V a r i c o r d a t o a i g i o v a n i c o m e a g l i a d u l t i , e f o r s e p a r t i c o l a r m e n t e a g l i a d u l t i , c h e l a v i o l e n z a - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - h a n o n è f o r z a m a d e b o l e z z a : l o s c r i s s e B e n e d e t t o C r o c e , m a q u e s t o p r i n c i p i o v a l e s e m p r e " .