R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n t u t t i q u e s t i a n n i i l P r e m i o h a a c c o m p a g n a t o u n a q u a n t i t à d i v i c e n d e p r o t a g o n i s t e d e i n o s t r i c o n c i t t a d i n i e d è u n a s o r t a d i a p p u n t a m e n t o c h e c e r t i f i c a i n i z i a t i v e , r e a l i z z a z i o n i , s u c c e s s i c h e h a n n o r e s o p i ù a m p i o i l p r e s t i g i o d e l n o s t r o P a e s e e h a n n o i n o l t r e r e s o p i ù s a l d o i l t e s s u t o d e l l a n o s t r a c o m u n i t à n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e i v i n c i t o r i d e l ' P r e m i o L e o n a r d o ' p e r l ' a n n o 2 0 2 5 c o n g l i s t u d e n t i v i n c i t o r i d e i P r e m i d i L a u r e a .