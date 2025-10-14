R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n ’ i n d i c a z i o n e d i g r a n d e s i g n i f i c a t o p r o v i e n e d a l l ’ E u r o p a e d a l l a s u a s t o r i c a s v o l t a c h e h a v i s t o p o p o l i c h e s i e r a n o a l u n g o d u r a m e n t e c o m b a t t u t i r a c c o g l i e r s i i n s i e m e i n t o r n o a i p r i n c i p i d i p a c e e d i c o l l a b o r a z i o n e p e r u n f u t u r o c o m u n e . U n n u c l e o d i v a l o r i , c h e , n e i p a d r i f o n d a t o r i - m o l t i d i f o r m a z i o n e c r i s t i a n a - h a t r o v a t o i s p i r a z i o n e n e l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à d i o g n i p e r s o n a , d e l l a s o l i d a r i e t à , d e l l a g i u s t i z i a , e c h e c o s t i t u i s c e l ’ a n i m a d e l l e n o s t r e d e m o c r a z i e , i n t e s e n o n s o l t a n t o c o m e r i s p e t t o d e l l e ' r e g o l e d e l g i o c o ' , m a n e l l a e s s e n z a p i ù p r o f o n d a d i g a r a n z i a d i l i b e r t à , u g u a g l i a n z a , p a r t e c i p a z i o n e . T u t t i a n t i d o t i a l l a c o n t r a p p o s i z i o n e i r r i d u c i b i l e , a i c o n f l i t t i d i o g n i g e n e r e , a l l a g u e r r a . C o m e r i c o r d ò P i o X I I , n e l s u o s t o r i c o m e s s a g g i o d e l N a t a l e 1 9 4 4 , l ’ o r d i n e d e m o c r a t i c o i n c l u d e l ’ u n i t à d e l g e n e r e u m a n o e – c o m e d i s s e - ' d a q u e s t o p r i n c i p i o d e r i v a l ’ a v v e n i r e d e l l a p a c e ' " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o i n c o n t r o c o n P a p a L e o n e X I V . " S i t r a t t a d i u n a p p e l l o a b a n d i r e p e r s e m p r e l a g u e r r a c o m e m e z z o p e r r i s o l v e r e l e c o n t r o v e r s i e . U n a p p e l l o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e , a t t r a v e r s o i l m a g i s t e r o d e i P o n t e f i c i c h e s i s o n o s u s s e g u i t i d a a l l o r a a d o g g i , t r o v a i n V o s t r a S a n t i t à u n n u o v o i n s t a n c a b i l e m e s s a g g e r o , c o m e d i m o s t r a i l S u o p r i m o i n t e r v e n t o d a l l a L o g g i a d e l l e B e n e d i z i o n i . U n a p a c e – c o m e E l l a h a s o t t o l i n e a t o – c h e ' c o m i n c i a d a o g n u n o d i n o i ' : p e r q u e s t o è c o s ì e s s e n z i a l e d i s a r m a r e g l i a n i m i e d i s a r m a r e l e p a r o l e " .