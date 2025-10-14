R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V e c c h i e e n u o v e p o v e r t à s i c o n t r a p p o n g o n o n e l m o n d o a r i c c h e z z e s e m p r e p i ù s m i s u r a t e . I n t e r p e l l a n o l e c o s c i e n z e i v i b r a n t i r i c h i a m i d i V o s t r a S a n t i t à a l l a p o v e r t à d e i m o l t i , c o m e e s i t o d i i n g i u s t i z i e i n t e r n e e d i s q u i l i b r i i n t e r n a z i o n a l i ; c o m e l a n e c e s s i t à d i s v i l u p p a r e u n n u o v o u m a n e s i m o , d i f r o n t e a l l a s f i d a d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , e l ’ i n c e s s a n t e e s o r t a z i o n e a l l a r i c e r c a d i a u t e n t i c i p e r c o r s i d i r i c o n c i l i a z i o n e . P u n t i d i r i f e r i m e n t o c h i a r i e c o i n v o l g e n t i , t e s i a r e a l i z z a r e s o c i e t à u m a n e n e l l e q u a l i i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i d i c i a s c u n o , i l c o n t e m p e r a m e n t o d e l l e d i s p a r i t à , l ’ u g u a g l i a n z a n e l l e p o s s i b i l i t à s i a n o c a r d i n e p e r i l p e r s e g u i m e n t o d e l b e n e c o m u n e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l ' i n c o n t r o c o n L e o n e X I V . " L e e s p r i m o , S a n t i t à , l a r i c o n o s c e n z a p i ù a l t a - h a p r o s e g u i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - p e r l ’ i n s e g n a m e n t o e l ’ o r i z z o n t e p r e s e n t a t i d a l l a D i l e x i t e , l ’ E s o r t a z i o n e a p o s t o l i c a d i f f u s a n e i g i o r n i s c o r s i , c h e s o l l e c i t a a l l a i n d i s p e n s a b i l e t r a s f o r m a z i o n e d i m e n t a l i t à . N o n v o g l i a m o a r r e n d e r c i a l l a p r o s p e t t i v a d i u n a s o c i e t à d o m i n a t a d a o l i g a r c h i o , m e g l i o , d a p r i v i l e g i a t i , i n b a s e a l c e n s o , a l l a s p r e g i u d i c a t e z z a , a l l ’ i n d i f f e r e n z a v e r s o g l i a l t r i , c h e s i p r o f i l a r i m u o v e n d o i v a l o r i d i u g u a g l i a n z a , d i s o l i d a r i e t à , d i l i b e r t à " .