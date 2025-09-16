R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C h i c r e d e d i a f f e r m a r s i u s a n d o l a v i o l e n z a , f a c e n d o d e l m a l e a d a l t r i , c e r c a n d o d i s o t t o m e t t e r e c h i g l i è v i c i n o , è u n a p e r s o n a d e s t i n a t a a l f a l l i m e n t o . U n g r a n d e u o m o d i p a c e e d i c i v i l t à , c o m e è s t a t o M a r t i n L u t h e r K i n g , r i p e t e v a c h e ' l ’ o d i o m o l t i p l i c a l ’ o d i o e l a v i o l e n z a m o l t i p l i c a l a v i o l e n z a ' . P o c ’ a n z i h a d e t t o p a r o l e s i m i l i l a s i g n o r a D u a r t e . È c o s ì , a l l ’ i n t e r n o d e l l e s o c i e t à e n e l m o n d o , l a p a c e , a n c h e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , n a s c e d a q u e s t o m o d o d i p e n s a r e e d i c o m p o r t a r s i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p a r l a n d o a C o l l e f e r r o i n o c c a s i o n e d e l q u i n t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' u c c i s i o n e d i W i l l y M o n t e i r o D u a r t e . " L ’ u m a n i t à - h a q u i n d i r i c o r d a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c e l e b r a d a s e m p r e l e p e r s o n e c h e - c o n l a l o r o v i t a , c o n i l o r o g e s t i - h a n n o d i f f u s o s e n s o d i u m a n i t à , d i g i u s t i z i a , p a s s i o n e . T r a l o r o c ’ è W i l l y M o n t e i r o D u a r t e . O n o r a r e W i l l y s i g n i f i c a - c o m e i n d i c a l a G i o r n a t a d e l R i s p e t t o - c o s t r u i r e , a p a r t i r e d a l l a r e a l t à d i c i a s c u n o , d a l q u a r t i e r e d i c i a s c u n o , d a l l a s c u o l a d i c i a s c u n o , u n m o n d o d o v e l ’ a m i c i z i a n o n s i a s o l t a n t o u n a r e l a z i o n e p e r s o n a l e , m a , c o m e W i l l y h a i n s e g n a t o , s i a f o n d a m e n t o d e l l a v i t a s o c i a l e " .