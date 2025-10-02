R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e m a d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a d e i c i t t a d i n i è c e n t r a l e n e l l a v i t a d i o g n i s o c i e t à , i n o g n i a m b i t o . L a v i t a e c o n o m i c a n o n n e è e s c l u s a . A n z i , n e l l e s o c i e t à l i b e r a l - d e m o c r a t i c h e d e m o c r a z i a e m e r c a t o - c o m e c i r i c o r d a n o a l c u n i e c o n o m i s t i - h a n n o i n c o m u n e l ’ i d e a d i e g u a g l i a n z a e c o n c o r r o n o a l l a s u a a t t u a z i o n e . L o t r o v i a m o c o n s a c r a t o n e g l i a r t i c o l i d e l l a C o s t i t u z i o n e , o p e r a n t i p e r f a r s ì c h e i l p o t e r e d i i n d i r i z z o i n c a p o a l c i t t a d i n o s i a e f f e t t i v o a n c h e i n a m b i t o e c o n o m i c o e s o c i a l e , p e r u n a ' d e m o c r a z i a s o s t a n z i a l e ' . I l ' b e n e c o m u n e ' n o n è , i n f a t t i , i l ' b e n e p u b b l i c o ' d i u n a m a g g i o r a n z a , m a i n t e r p e l l a o g n i c i t t a d i n o , o g n i f a m i g l i a , o g n i i m p r e s a " . L o s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n m e s s a g g i o i n v i a t o a l d i r e t t o r e d e l F e s t i v a l n a z i o n a l e d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e , L e o n a r d o B e c c h e t t i . " E c c o p e r c h é - s p i e g a i l C a p o d e l l o S t a t o - r i d i s e g n a r e i p a r a d i g m i t r a d i z i o n a l i d e l l ’ e c o n o m i a , t a n t o p i ù i n t e m p i d i c r i s i d e l l e r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i c h e p o n g o n o a r i s c h i o o b i e t t i v i c o m u n i a l l ’ i n t e r a u m a n i t à d i c r e s c i t a e g i u s t i z i a s o c i a l e , a p p a r e n e c e s s a r i o p e r s u p e r a r e i c o n f l i t t i s o c i a l i e p e r f a r f r o n t e a l l e s f i d e g l o b a l i o d i e r n e . L a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a c i v i c a s v o l g e , d u n q u e , u n r u o l o c r u c i a l e n e l l ’ a d o z i o n e d i p o l i t i c h e e m i s u r e c a p a c i d i u n i r e a l s o d d i s f a c i m e n t o d e l l e e s i g e n z e d i v i t a d e l l e c o m u n i t à l a c r e a z i o n e d i b e n e f i c i i n t e r g e n e r a z i o n a l i , p e r g a r a n t i r e i q u a l i è i n d i s p e n s a b i l e u n a t t e g g i a m e n t o c h e n o n s i a d i d i s t r u z i o n e d e l l e r i s o r s e d e l p i a n e t a " .