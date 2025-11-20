Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Noi adulti e soprattutto noi uomini delle istituzioni, dobbiamo lavorare quotidianamente per i diritti dei giovani. Stare tutti insieme per parlare di valori, per dare ai nostri ragazzi gli strumenti per fare le scelte giuste è un obiettivo che dobbiamo perseguire nel quotidiano. Lo dice il Questore di Roma, Roberto Massucci, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dellInfanzia e dellAdolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. Questo è un appuntamento per riflettere, per approfondire - continua Massucci - per impegnarci. I ragazzi che sono qui oggi sono a metà tra linfanzia e letà adulta e hanno il diritto di vivere questa fase, conclude.