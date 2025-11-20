R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ N o i a d u l t i e s o p r a t t u t t o n o i u o m i n i d e l l e i s t i t u z i o n i , d o b b i a m o l a v o r a r e q u o t i d i a n a m e n t e p e r i d i r i t t i d e i g i o v a n i ” . S t a r e t u t t i i n s i e m e p e r p a r l a r e d i v a l o r i , p e r d a r e a i n o s t r i r a g a z z i g l i s t r u m e n t i p e r f a r e l e s c e l t e g i u s t e è u n o b i e t t i v o c h e d o b b i a m o p e r s e g u i r e n e l q u o t i d i a n o ” . L o d i c e i l Q u e s t o r e d i R o m a , R o b e r t o M a s s u c c i , i n t e r v e n e n d o a i l a v o r i o r g a n i z z a t i i n o c c a s i o n e d e l l a g i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ I n f a n z i a e d e l l ’ A d o l e s c e n z a , i n c o r s o p r e s s o l a s a l a M e c h e l l i d e l l a R e g i o n e L a z i o . “ Q u e s t o è u n a p p u n t a m e n t o p e r r i f l e t t e r e , p e r a p p r o f o n d i r e - c o n t i n u a M a s s u c c i - p e r i m p e g n a r c i . I r a g a z z i c h e s o n o q u i o g g i s o n o a m e t à t r a l ’ i n f a n z i a e l ’ e t à a d u l t a e h a n n o i l d i r i t t o d i v i v e r e q u e s t a f a s e ” , c o n c l u d e .