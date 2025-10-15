( A d n k r o n o s ) - " I l p e n t i m e n t o a p a r o l e , l ' a v v i c i n a m e n t o a i p a r e n t i d e l l e p a r t i l e s e , b e h , i o c r e d o s i a t u t t a u n a ' b a r a c c o n a t a ' v o l t a a l u c r a r e b e n e f i c i . U n r a g a z z o c h e c o m e m e , a v e n t i a n n i , è s t a t o i n c h i o d a t o a v i t a a u n e p i s o d i o c o m e q u e l l o d e l C i r c e o , d e v e d i m o s t r a r e c o n i f a t t i d i e s s e r e c a m b i a t o " . A p a r l a r e a l l ' A d n k r o n o s d a l c a r c e r e d i V e l l e t r i d o v e è d e t e n u t o , è A n g e l o I z z o , a u t o r e , n e l 1 9 7 5 i n s i e m e a G i a n n i G u i d o e A n d r e a G h i r a , d e l d e l i t t o c o s t a t o l a v i t a a l l a 1 9 e n n e R o s a r i a L o p e z e , n e l 2 0 0 5 , d e l l ' u c c i s i o n e d i M a r i a C a r m e l a L i n c i a n o e V a l e n t i n a M a i o r a n o a F e r r a z z a n o . D i f e s o d a l l ' a v v o c a t o R o l a n d o I o r i o , d a i e r i m a t t i n a è a n c h e l u i d o t t o r e i n l e g g e c o n u n a t e s i s u ' I l l a t o o s c u r o d e l l ' i l l u m i n i s m o g i u r i d i c o ' . " I l p e n t i m e n t o - d i c e - è u n a p a r o l a p a r t i c o l a r e c h e a t t i e n e p i ù a l l a i n t e r i o r i t à d i u n e s s e r e u m a n o , e c h e p e r t a n t o i o p e n s o n o n v a d a e s i b i t o . G l i s p o g l i a r e l l i d e l l ' a n i m a s o n o u n o s p e t t a c o l o m i s e r e v o l e c u i h o a s s i s t i t o t r o p p e v o l t e . A l c o n t r a r i o , c o n s i d e r o u n a f o r m a d i p e n t i m e n t o v e r o e s e r i o i l f a t t o c h e i o , d a s e m p r e a m a n t e d e l l u s s o e d i u n a v i t a s o p r a l e r i g h e , d e v o l v a p a r t e d e l d e n a r o c h e m i p a s s a f r a l e m a n i a d a s s o c i a z i o n i b e n e f i c h e , f a c e n d o q u a l c h e m o d e s t o s a c r i f i c i o " . D e f i n i t o p i ù v o l t e ' m o s t r o ' d a l l e c r o n a c h e , s i s m a r c a d a u n a e t i c h e t t a i n c u i d i c e d i n o n r i c o n o s c e r s i . " N o n c r e d o e s i s t a n o i m o s t r i , c r e d o i n v e c e o g n i u o m o m e s s o s o t t o p r e s s i o n e p o s s a c o m m e t t e r e a t t i m o s t r u o s i . I o , c e r t a m e n t e , p u r a v e n d o c o m m e s s o a t t i c h e o g g i c o n d a n n o , n o n s o n o m a i s t a t o u n m o s t r o . S e m m a i u n a n e f a s t a s e n s i b i l i t à , u n a f e d e l t à i n c o n d i z i o n a t a a l l ' a m i c i z i a , u n a c o n v i n z i o n e d i d o v e r r e n d e r e c o n t o a d u n a ' c o m u n i t à f a n t a s m a ' , h a n n o s p i n t o m e , u n a p e r s o n a g e n e r o s a e g e n t i l e , p o r t a t a a l l ' a m o r e p e r i l p r o s s i m o , a s n a t u r a r m i f a c e n d o c o s e s b a g l i a t e e o r r i b i l i . I f a t t i d i s a n g u e s o n o i r r e p a r a b i l i , i n e v i t a b i l m e n t e s i p r o v a a r i m u o v e r e ; p e r ò , p i ù c h e i l s i n g o l o d e l i t t o , t e n d o , f o r s e s b a g l i a n d o , a r i m u o v e r e q u e l l o c h e s o n o s t a t o , n o n i n q u e l l a s i n g o l a o r a o i n q u e l l a s i n g o l a c i r c o s t a n z a , m a i n g e n e r a l e u n A n g e l o i n c u i n o n m i r i c o n o s c o p i ù " . ( d i S i l v i a M a n c i n e l l i )