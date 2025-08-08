R o m a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ 8 a g o s t o r i c o r d i a m o l ’ i n f e r n o d i M a r c i n e l l e , i l t r a g i c o i n c e n d i o d e l l a m i n i e r a d i B o i s d u C a z i e r , i n B e l g i o , i n c u i p e r s e r o l a v i t a 2 6 2 m i n a t o r i , d i c u i 1 3 6 i t a l i a n i . U n a f e r i t a p r o f o n d a n e l l a s t o r i a d e l l ’ e m i g r a z i o n e i t a l i a n a , c h e a n c o r a o g g i c i r i c o r d a i l v a l o r e d e l l a d i g n i t à d e l l a v o r o , d e l l a s i c u r e z z a e d e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i . O g g i o n o r i a m o l a m e m o r i a d i c h i h a c e r c a t o u n f u t u r o m i g l i o r e , a n c h e a c o s t o d e l l a p r o p r i a v i t a ” . L o d i c h i a r a i l M i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i E l i s a b e t t a C a s e l l a t i .