R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l l e M a r c h e u n a v i t t o r i a b e l l i s s i m a , a n c o r p i ù s i g n i f i c a t i v a p e r c h é i c i t t a d i n i h a n n o c o n f e r m a t o c o n c o n v i n z i o n e i l g o v e r n o r e g i o n a l e i n c a r i c a a g u i d a c e n t r o d e s t r a . C o n g r a t u l a z i o n i a F r a n c e s c o A c q u a r o l i , p r e m i a t o p e r i t a n t i i m p o r t a n t i t r a g u a r d i r a g g i u n t i i n q u e s t i a n n i , a F o r z a I t a l i a , p e r l ’ o t t i m o r i s u l t a t o r a g g i u n t o , e a t u t t a l a c o a l i z i o n e . I n i z i a n e l m i g l i o r e d e i m o d i l a t o r n a t a e l e t t o r a l e d ’ a u t u n n o . A d e s s o a n d i a m o a v i n c e r e i n t u t t e l e a l t r e R e g i o n i a l v o t o " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a .