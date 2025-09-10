R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S u c o s e c o n c r e t e s t i a m o c o s t r u e n d o i n s i e m e u n ' a l t e r n a t i v a . I o s o n o p a r t i c o l a r m e n t e f e l i c e c h e a b b i a m o p r e s e n t a t o l a s t e s s a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a n e l l e s e t t e r e g i o n i c h e v a n n o a l v o t o . N o n s u c c e d e v a d a v e n t ' a n n i . D i c o a l l a d e s t r a e a G i o r g i a M e l o n i , a b i t u a t e v i p e r c h é q u e s t a c o a l i z i o n e n o n v i f a r à p i ù i l f a v o r e d i d i v i d e r s i . S a r e m o u n i t i e c o m p a t t i e c o s ì r i u s c i r e m o a b a t t e r l i c o m e a b b i a m o g i à f a t t o i n E m i l i a R o m a g n a e i n U m b r i a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a T a g a d à s u L a 7 i n c o l l e g a m e n t o d a l l e M a r c h e . " A l l e s p a l l e h o l a m a g n i f i c a c o r n i c e d i C a m e r i n o d o v e c ' è u n ' u n i v e r s i t à p u b b l i c a f o n d a t a n e l 1 3 3 6 , s e n o n s b a g l i o s o n o 7 0 0 a n n i c h e è q u a . L a d e s t r a d i M e l o n i t a g l i a i f o n d i a l l e u n i v e r s i t à p u b b l i c h e 1 0 m i l i o n i i n m e n o a i q u a t t r o a t e n e i p u b b l i c i d e l l a R e g i o n e M a r c h e e A c q u a r o l i , i l p r e s i d e n t e d i d e s t r a , c h e c o s a f a ? D e c i d e d i s p i a n a r e l a s t r a d a a l l a U n i v e r s i t à P r i v a t a L i n k . Q u i n d i c o m e f a n n o s u l l a s a n i t à , d o v e t a g l i a n o i l p u b b l i c o p e r f a v o r i r e i l p r i v a t o a l l u n g a n d o l e l i s t e d ' a t t e s a , q u e s t a d e s t r a f a l a s t e s s a c o s a a n c h e s u l l ' u n i v e r s i t à " . S e v i n c e t e n e l l e M a r c h e , c o s a s u c c e d e ? " S u c c e d e c h e M a t t e o R i c c i s e v i n c e l e e l e z i o n i i l 2 8 e i l 2 9 d i s e t t e m b r e d i v e n t a p r e s i d e n t e d e l l e M a r c h e e m e t t e a l p r i m o p o s t o l a d i f e s a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a c h e l a d e s t r a s t a t a g l i a n d o . V o g l i o d a r e u n d a t o p e r c h é n e l l a p r o p a g a n d a d i M e l o n i q u e s t o d a t o n o n l o c i t a m a i . N e l 2 0 2 3 , 4 m i l i o n i e m e z z o d i i t a l i a n i r i n u n c i a v a n o a c u r a r s i p e r c h é n o n s e l o p o t e v a n o p e r m e t t e r e p e r c h é l e l i s t e d ' a t t e s a e r a n o t r o p p o l u n g h e . N e l 2 0 2 4 , s e m p r e s o t t o i l g o v e r n o M e l o n i , s o n o a u m e n t a t i a 6 m i l i o n i . Q u e s t a d e s t r a v u o l e u n a s a n i t à a m i s u r a d e l p o r t a f o g l i o d e l l e p e r s o n e . C o n A c q u a r o l i q u e s t a r e g i o n e s p e n d e 1 6 0 m i l i o n i d i m i g r a z i o n e s a n i t a r i a . P r i m a s i v e n i v a n o a c u r a r e n e l l e M a r c h e , c h e e r a u n ' e c c e l l e n z a . O g g i i n v e c e v a n n o i n a l t r e r e g i o n i p a g a n d o d u e v o l t e l e t a s s e e i v i a g g i . A l l o r a c o n M a t t e o R i c c i p r e s i d e n t e v u o l d i r e r i m e t t e r e l a c u r a d e l l e n o s t r e c o m u n i t à a l l a p r i m a p r i o r i t à d i q u e s t a r e g i o n e " .