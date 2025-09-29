R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " C o n g r a t u l a z i o n i a F r a n c e s c o A c q u a r o l i c h e h a v i n t o r i c o n f e r m a n d o s i a l l a g u i d a d e l l a r e g i o n e M a r c h e . A n o m e d i t u t t o i l p a r t i t o c i t e n g o a r i n g r a z i a r e M a t t e o R i c c i p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e g e n e r o s a e p e r i l p r o g e t t o d i c a m b i a m e n t o c h e h a p a z i e n t e m e n t e c o s t r u i t o i n s i e m e a t u t t e l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e e c i v i c h e a l l e a t e . S a r à u n o s t r u m e n t o p r e z i o s o p e r i m p o s t a r e i l l a v o r o d i o p p o s i z i o n e c h e c i a s p e t t a i n r e g i o n e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " S a p e v a m o c h e n o n s a r e b b e s t a t o f a c i l e n e l l e M a r c h e , d o v e i l c e n t r o d e s t r a g o v e r n a v a g i à d a c i n q u e a n n i . C i a b b i a m o m e s s o t a n t o i m p e g n o m a s t a v o l t a n o n è b a s t a t o , r i n g r a z i o t u t t e e t u t t i i c a n d i d a t i e c o l o r o c h e s i s o n o d a t i d a f a r e p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e - p r o s e g u e l a s e g r e t a r i a d e l P d - . O r a c i a s p e t t a n o a l t r e c i n q u e r e g i o n i a l v o t o f i n o a l l a f i n e d i n o v e m b r e e i l n o s t r o i m p e g n o u n i t a r i o c o n l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a a l f i a n c o d e i n o s t r i c a n d i d a t i c o n t i n u a c o n g r a n d e d e t e r m i n a z i o n e " .