R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i e r a f i n a l m e n t e i n v e r t i t a l a t e n d e n z a c o n g l i u l t i m i g o v e r n i d i c u i i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o h a f a t t o p a r t e , c o n u n m i n i s t r o c h e a v e v a p o r t a t o l a s p e s a s a n i t a r i a a l l a m e d i a e u r o p e a a l 7 % . C o n q u e s t o g o v e r n o g u i d a t o d a G i o r g i a M e l o n i l a s p e s a s a n i t a r i a s t a s c e n d e n d o a i m i n i m i s t o r i c i d e g l i u l t i m i 1 5 a n n i . C ' è u n a b e l l a d i f f e r e n z a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a m a r g i n e d i u n ' i n i z i a t i v e e l e t t o r a l e d a v a n t i a l l ' o s p e d a l e d i S a n B e n e d e t t o d e l T r o n t o . " N o i c o m e o p p o s i z i o n i a b b i a m o p r o p o s t o a l g o v e r n o M e l o n i d i p r e n d e r e s u b i t o , g l i a b b i a m o i n d i c a t o d o v e , 5 m i l i a r d i e m e z z o d a m e t t e r e s u l l a s a n i t à p u b b l i c a p e r a s s u m e r e i m e d i c i e g l i i n f e r m i e r i c h e m a n c a n o n e g l i o s p e d a l i . I n q u e s t e s t r u t t u r e s i a m o q u i a n c h e a s u p p o r t o d i u n p e r s o n a l e c h e s t a n e l p u b b l i c o e c h e h a t u r n i m a s s a c r a n t i e n o n c e l a f a p i ù . M e t t e r l i i n c o n d i z i o n e d i f a r e i l l o r o l a v o r o e p a r l o a n c h e d i c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a p e r c h é l a f r u s t r a z i o n e d i c h i f a f a t i c a a c u r a r s i p o i s i s c a r i c a s u m e d i c i e i n f e r m i e r i c h e s t a n n o n e l p u b b l i c o i n r e p a r t i c h e s i s o n o s v u o t a t i . I l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i s i è g i r a t o d a l l ' a l t r a p a r t e . N o i m e t t i a m o l a s a n i t à p u b b l i c a a l p r i m o p o s t o p e r c h é r i f i u t i a m o l ' i d e a d e l l a d e s t r a d i u n a s a n i t à a m i s u r a d e l p o r t a f o g l i o d e l l e p e r s o n e " . " V o g l i a m o u n a s a n i t à u n i v e r s a l i s t i c a c o m e q u e l l a d i T i n a A n s e l m i c h e c u r a c h i d a s o l o n o n c e l a f a . G l i m a r c h i g i a n i n o n s i f a n n o p r e n d e r e i n g i r o . S e s e i a l g o v e r n o d a t r e a n n i e l e l i s t e d ' a t t e s a s i s o n o a l l u n g a t e e s e i m i l i o n i d i i t a l i a n i n o n r i e s c o n o p i ù a c u r a r s i , è i n u t i l e c h e c o n t i n u i a d a r e s e m p r e l a c o l p a a q u a l c u n a l t r o o a c h i c ' e r a p r i m a . N o n c i c r e d e p i ù n e s s u n o . M e t t e s s e r o p i ù r i s o r s e l o r o v i s t o c h e l e h a n n o a b b a s s a t e . S a p p i a m o b e n i s s i m o c h e l o r o d i c o n o d i a v e r f a t t o i l p i ù g r a n d e i n v e s t i m e n t o i n s a n i t à p u b b l i c a , m a i d a t i d i c o n o u n ' a l t r a c o s a . L a s p e s a s a n i t a r i a s u l P i l è s c e s a a l 6 , 2 % , i l m i n i m o s t o r i c o d e g l i u l t i m i 1 5 a n n i . I m a r c h i g i a n i s e n e s o n o a c c o r t i p e r c h é c ' è c h i n o n r i e s c e p i ù a f a r e u n a g a s t r o s c o p i a n e l p u b b l i c o p e r c h é d e v e a s p e t t a r e u n a n n o e m e z z o . C ' è c h i n o n r i e s c e a p r e n o t a r e l e s u e v i s i t e . S o t t o i l g o v e r n o M e l o n i n e l 2 0 2 3 4 m i l i o n i e m e z z o d i i t a l i a n i n o n r i u s c i v a n o a c u r a r s i e r i n u n c i a v a n o a d a l m e n o u n a p r e s t a z i o n e s a n i t a r i a . N e l 2 0 2 4 q u e s t o d a t o è s a l i t o a 6 m i l i o n i , v u o l d i r e c h e c o n G i o r g i a M e l o n i a l g o v e r n o s o n o a u m e n t a t i d i u n m i l i o n e e m e z z o g l i i t a l i a n i c h e r i n u n c i a n o a c u r a r s i " .