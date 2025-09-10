R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o n e l l e M a r c h e p e s a t a n t i s s i m o p e r i m a r c h i g i a n i , c i o è p e r c o l o r o c h e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d o p o c i n q u e a n n i d i g o v e r n o d i A c q u a r o l i d i v o l t a r e p a g i n a c o n M a t t e o R i c c i e m e t t e r e a l p r i m o p o s t o l a s a n i t à p u b b l i c a e l a s u a d i f e s a d a i t a g l i d i q u e s t a d e s t r a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a d u n ' i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a C a m e r i n o . " C o n M a t t e o R i c c i c a m b i e r à m o l t i s s i m o . C a m b i e r à s u l l a s a n i t à , s u l l a v o r o , s u l l e a r e e i n t e r n e c o m e q u e s t a c h e h a n n o b i s o g n o d e l l a p r o p o s t a d i R i c c i s u l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e g r a t u i t o p e r g l i s t u d e n t i . C i o c c u p i a m o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " .