R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n M a t t e o R i c c i p r e s i d e n t e d e l l e M a r c h e l a s a n i t à p u b b l i c a e l a s u a d i f e s a s a r e b b e r o a l p r i m o p o s t o c o m e g r a n d e p r i o r i t à p e r c h é t a n t i m a r c h i g i a n i n o n r i e s c o n o p i ù a c u r a r s i , s i c o n t a c h e s i a n o 1 5 0 . 0 0 0 " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a d u n ' i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e a F e r m o . " Q u e s t a r e g i o n e c o n A c q u a r o l i s p e n d e 1 6 0 m i l i o n i d i m i g r a z i o n e s a n i t a r i a , v u o l d i r e c h e i m a r c h i g i a n i p a g a n o l a s a n i t à d u e v o l t e : l a p a g a n o c o n l e t a s s e e p a g a n o a n c h e i l u n g h i v i a g g i c o s t o s i p e r a n d a r e a c u r a r s i i n L o m b a r d i a o i n E m i l i a R o m a g n a " . " S a n i t à a l p r i m o p o s t o v u o l d i r e i n s i s t e r e c o n i l G o v e r n o n a z i o n a l e p e r a v e r e p i ù r i s o r s e p e r a s s u m e r e m e d i c i e i n f e r m i e r i e a b b a t t e r e l e l i s t e d ' a t t e s a . N e l l e M a r c h e s a p p i a m o c h e l a s a n i t à i n q u e s t i a n n i p u r t r o p p o è p e g g i o r a t a , m a n c a n o l e g u a r d i e m e d i c h e , c i s o n o a r e e i n t e r e d o v e s i f a f a t i c a a c u r a r s i . Q u i n d i i m a r c h i g i a n i h a n n o u n a g r a n d e o c c a s i o n e i l 2 8 e i l 2 9 d i s e t t e m b r e d i v o t a r e M a t t e o R i c c i p r e s i d e n t e e m e t t e r e l a s a n i t à p u b b l i c a e l a c u r a d e l l e c o m u n i t à a l p r i m o p o s t o " .