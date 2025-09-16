R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A s i n i s t r a c ' è c h i f i n g e d i n o n c a p i r e e n o n r i c o r d a r e c h e i l P d h a s e m p r e c h i u s o o s p e d a l i . C h i a m p a r i n o e s u l t a v a , b a s t a r i v e d e r e i f i l m a t i , q u a n d o s i c h i u d e v a n o i n P i e m o n t e . N e l l e M a r c h e s o n o s t a t e c h i u s e 1 4 s t r u t t u r e d a l c e n t r o s i n i s t r a e i l c e n t r o d e s t r a h a d a t o 4 0 m i l i o n i a l p r i v a t o p e r l e p r e s t a z i o n i a m b u l a t o r i a l i . M i v i e n e d a c i t a r e D e A n d r è : N o n s i p u ò d i v e n t a r c o s ì c o g l i o n i d a n o n r i u s c i r e p i ù a c a p i r e c h e n o n e s i s t o n o p r i v a t i z z a t o r i b u o n i . N o i , n e l l e M a r c h e a b b a t t e r e m o l e l i s t e d ' a t t e s a e t r i p l i c h e r e m o i f o n d i t o g l i e n d o l i a l l a s a n i t à p r i v a t a . Q u e s t i f o n d i c o n l e a m m i n i s t r a z i o n i m a r c h i g i a n e d e l P d v e n i v a n o d e v i a t i a i p r i v a t i c o n r e g a l i g e n e r o s i : o l t r e 3 5 0 m i l i o n i d i e u r o a l l ’ a n n o e 7 0 m i l i o n i p e r s i i n m o b i l i t à p a s s i v a . N o i v o g l i a m o c h e l e p e r s o n e p o s s a n o c u r a r s i e n o n r i n u n c i n o a f a r l o c o m e p u r t r o p p o , a c c a d e t r o p p o s p e s s o " . L o a f f e r m a M a r c o R i z z o l e a d e r d i ' D s p p e r R i z z o c o n C l a u d i o B o l l e t t a p r e s i d e n t e ' . F r a n c e s c o T o s c a n o , p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o c o - f o n d a t o d a M a r c o R i z z o , s a r à n e l l e M a r c h e s a b a t o 2 0 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 6 a P e s a r o ( P i a z z a d e l P o p o l o a n g o l o V i a B r a n c a ) e a d U r b i n o , a l l e o r e 1 8 : 3 0 ( C o r t i l e C o l l e g i o R a f f a e l l o ) p e r u n " a p p u n t a m e n t o s o v r a n i s t a c o n t r o t u t t i i p r i v a t i z z a t o r i " .