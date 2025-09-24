R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i è v e n u t o S a l v i n i a P e s a r o e c r e d o c h e u n m i n i s t r o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c h e h a c o m p i u t o i l p i ù g r a n d e f u r t o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l l e M a r c h e d o v r e b b e v e r g o g n a r s i o g n i v o l t a c h e v a r c a i l c o n f i n e r e g i o n a l e . C i h a p o r t a t o v i a 2 m i l i a r d i d i e u r o p r e v i s t i p e r l ’ a r r e t r a m e n t o d e l l a f e r r o v i a e l i h a m e s s i n e l P o n t e s u l l o S t r e t t o " . C o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d e c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e M a r c h e , r e p l i c a a M a t t e o S a l v i n i . " S a l v i n i p o i v u o l e p a r l a r e a m e d e l l a g a l l e r i a d e l l a G u i n z a ? I o l ì d e n t r o c i h o d o r m i t o p e r c h é s o g n a v a m o u n ’ i n f r a s t r u t t u r a m o d e r n a c h e c o l l e g a s s e i d u e m a r i , n o n u n a g a l l e r i a s o l a , a d u n a c a n n a , a s e n s o u n i c o , i n u s c i t a d a l l e M a r c h e v e r s o l a T o s c a n a . L e M a r c h e m e r i t a n o d i p i ù , d a d o m e n i c a p o t r a n n o f i n a l m e n t e c a m b i a r e e s i c a m b i e r à a n c h e s u i v a l o r i . N o i s i a m o c o n G a z a , n o i s i a m o p e r r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , a l t r o c h e d e n i g r a r e l a F l o t i l l a e b u t t a r e l a p a l l a i n t r i b u n a p e r n o n f e r m a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u n e i c o n f r o n t i d i c i v i l i , d o n n e , b a m b i n i e g i o r n a l i s t i , a n c h e q u a n d o v a n n o a c e r c a r e a c q u a e c i b o . S i a m o p r o p r i o d i v e r s i . D o m e n i c a s i s c e g l i e , d a u n l a t o l a c o n t i n u i t à e l a m e d i o c r i t à e d a l l ’ a l t r o i l c a m b i a m e n t o e l a s p e r a n z a ” .