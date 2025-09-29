R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a v i t t o r i o s a r i c o n f e r m a d i F r a n c e s c o A c q u a r o l i n e l l e M a r c h e è l a d i m o s t r a z i o n e c h e l a c o n c r e t e z z a e l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o n d o t t a p e r i l b e n e d e i c i t t a d i n i p r e m i a n o ” . C o s ì l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a c o n f e r m a d i a v e r c r e s c i u t o u n a c l a s s e d i r i g e n t e i n g r a d o d i f a r e b e n e s u l t e r r i t o r i o e c h e l ’ e s e m p i o d e l l a l e a d e r s h i p d i G i o r g i a M e l o n i h a i l p o s i t i v o c o n t a g i o n e l b u o n g o v e r n o . O r a a v a n t i , p e r v i n c e r e t u t t i i n s i e m e l e s f i d e c h e c i a t t e n d o n o . C o n g r a t u l a z i o n i a F r a n c e s c o e a t u t t a l a s q u a d r a " , c o n c l u d e .