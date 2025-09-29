Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "La vittoriosa riconferma di Francesco Acquaroli nelle Marche è la dimostrazione che la concretezza e lamministrazione condotta per il bene dei cittadini premiano. Così la deputata di Fratelli dItalia Ylenja Lucaselli. "Fratelli dItalia conferma di aver cresciuto una classe dirigente in grado di fare bene sul territorio e che lesempio della leadership di Giorgia Meloni ha il positivo contagio nel buongoverno. Ora avanti, per vincere tutti insieme le sfide che ci attendono. Congratulazioni a Francesco e a tutta la squadra", conclude.