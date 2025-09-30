R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ M a t t e o R i c c i m e r i t a s o l t a n t o u n g r o s s o r i n g r a z i a m e n t o p e r l a g e n e r o s i t à m e s s a i n c a m p o . È s e m p r e s t a t o u n u o m o d e l f a r e , u n a m m i n i s t r a t o r e r i f o r m i s t a , l o n t a n o d a l l e r i g i d i t à i d e o l o g i c h e e c o n l a r e p u t a z i o n e d i p e r s o n a c o n c r e t a : u n p r o f i l o c h e p i a c e a i c i t t a d i n i . E p p u r e , i n q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , è s t a t o r a p p r e s e n t a t o c o m e d i v e r s o d a s é s t e s s o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l D a v i d e F a r a o n e , v i c e - p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " L ’ e r r o r e p o l i t i c o p i ù e v i d e n t e - p r o s e g u e - è s t a t o l e g a r e i n m o d o o s s e s s i v o l a c a m p a g n a s u l f u t u r o d e l l e M a r c h e a l t e m a p a l e s t i n e s e : u n a b a n d i e r a c h e n o n s p e t t a a u n p r e s i d e n t e d i R e g i o n e . I l r i s u l t a t o è c h e A c q u a r o l i , u n p r e s i d e n t e m e d i o c r e e u n a m m i n i s t r a t o r e s c i a l b o , è a p p a r s o p i ù c o n c r e t o . A v r e m m o d o v u t o i n c h i o d a r l o m a g g i o r m e n t e a l l e s u e r e s p o n s a b i l i t à , a p a r t i r e d a l l a s a n i t à , s e g n a t a d a f a l l e e d i s s e r v i z i . L o s t e s s o è a c c a d u t o s u i t e m i e c o n o m i c i : l e t a s s e p i ù a l t e , i d a z i c h e p e n a l i z z a n o l e e s p o r t a z i o n i m a r c h i g i a n e , i m p r e n d i t o r i e l a v o r a t o r i l a s c i a t i s o l i " . " G i o r g i a M e l o n i a v r e b b e d o v u t o v e r g o g n a r s i a m e t t e r e p i e d e n e l l e M a r c h e e i n v e c e è a r r i v a t a c o n l ’ a r r o g a n z a d e l p o t e r e . U n a s c o n f i t t a n o n è u n d r a m m a : i l p e r c o r s o u n i t a r i o d e l c e n t r o s i n i s t r a d e v e c o n t i n u a r e . M a l ’ u n i t à , d a s o l a , n o n b a s t a . S e r v o n o f o r z e p o l i t i c h e r a d i c a t e n e g l i i n t e r e s s i r e a l i d e g l i i t a l i a n i , c h e n o n s i l a s c i n o d i s t r a r r e d a l f u m o d e l l e i d e o l o g i e . È s u q u e s t a b a s e c h e v a c o s t r u i t a , p a s s o d o p o p a s s o , l a C a s a R i f o r m i s t a " , c o n c l u d e .