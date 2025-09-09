R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o l a v o r a t o t a n t i s s i m o , c o n g r a n d e g e n e r o s i t à , a n c h e p e r q u e s t o p r o g e t t o " n e l l e M a r c h e s o s t e n e n d o R i c c i " a n c h e q u a n d o è s o p r a v v e n u t a l a n o t i z i a d e l l ' a v v i s o d i g a r a n z i a : l ' a b b i a m o v a l u t a t a c o n g r a n d e s e r e n i t à , l i n e a r i t à e l e a l t à " . C o s ì G i u s e p p e C o n t e a m a r g i n e d i u n a i n i z i a t i v a e l e t t o r a l e n e l l e M a r c h e a S a n B e n e d e t t o d e l T r o n t o . " A b b i a m o a s s u n t o u n a c o r r e s p o n s a b i l i t à i n q u e s t o p r o g e t t o e c i s e n t i a m o p i e n a m e n t e p a r t e c i p i . Q u e l l o c h e c o n t a s o n o i p r o g e t t i . C ' è t a n t o d a f a r e : 2 5 0 m i l a m a r c h i g i a n i h a n n o r i n u n c i a t o a c u r a r s i , è s t a t o s p e s o s o l o i l 2 0 % d e i f o n d i d e l P n r r , s t a n n o b u t t a n d o i s o l d i . E p o i c ' è t a n t o d a f a r e p e r l e i n f r a s t r u t t u r e . T a n t i p r o g e t t i , t u t t i n e l s e g n o d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e p e r c h é u n a c o m u n i t à n o n p u ò a n d a r e a v a n t i s e s i f a n n o g l i i n t e r e s s i s e m p r e d e i s o l i t i n o t i , d e i g r u p p i d i p o t e r i a m i c i : d o b b i a m o p e n s a r e a i c i t t a d i n i " .