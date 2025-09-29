R o m a , 2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a s t r a o r d i n a r i a v i t t o r i a d i F r a n c e s c o A c q u a r o l i n e l l e M a r c h e c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a l a f i d u c i a c h e i c i t t a d i n i r i p o n g o n o n e l b u o n g o v e r n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e d e l c e n t r o d e s t r a . G l i e l e t t o r i h a n n o p r e m i a t o s e r i e t à , c o n c r e t e z z a e r i s u l t a t i . L e M a r c h e , c h e l a s i n i s t r a c o n s i d e r a v a u n l a b o r a t o r i o n a z i o n a l e , h a n n o r i b a d i t o c o n c h i a r e z z a d i v o l e r p r o s e g u i r e s u l l a s t r a d a d e l c a m b i a m e n t o a v v i a t a c i n q u e a n n i f a " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , N i c o l a C a l a n d r i n i , p r e s i d e n t e d e l l a 5 a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " U n g r a z i e a t u t t i i m i l i t a n t i e a i n o s t r i a m m i n i s t r a t o r i p e r l ’ i m p e g n o e l a p a s s i o n e c o n c u i h a n n o s o s t e n u t o q u e s t a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . C o n A c q u a r o l i p r e s i d e n t e e F d I p r i m o p a r t i t o , g u a r d i a m o a l f u t u r o c o n a n c o r a m a g g i o r e r e s p o n s a b i l i t à e d e t e r m i n a z i o n e , p e r c o n t i n u a r e a l a v o r a r e a l s e r v i z i o d e i m a r c h i g i a n i e d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a i b i s o g n i d e l l e c o m u n i t à " , c o n c l u d e .