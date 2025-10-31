R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L o s t u d i o r e a l i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o B i r r a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t h e s y s S t r a t e g i c C o n s u l t a n t s , h a m e s s o i n e v i d e n z a c o m e i l c o m p a r t o d e l l a b i r r a r a p p r e s e n t i o g g i u n o d e i p r i n c i p a l i m o t o r i d i c r e a z i o n e d i v a l o r e c o n d i v i s o i n I t a l i a . I n d i e c i a n n i , l a f i l i e r a h a g e n e r a t o c i r c a 9 2 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i o l t r e 1 0 m i l i a r d i s o l o n e l 2 0 2 4 , d i m o s t r a n d o u n a c a p a c i t à s t r u t t u r a l e d i g e n e r a r e r i c c h e z z a e o c c u p a z i o n e ” . L o h a d e t t o A l e s s a n d r o M a r a n g o n i , c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r A l t h e s y s , i n t e r p r e t a n d o i d a t i d e l l ' u l t i m o s t u d i o r e a l i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o B i r r a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A l t h e s y s S t r a t e g i c C o n s u l t a n t s , p r e s e n t a t o a R o m a p r e s s o i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n o c c a s i o n e d e l d e c e n n a l e d i F o n d a z i o n e B i r r a M o r e t t i . S e c o n d o M a r a n g o n i , l a f o r z a d e l s e t t o r e r i s i e d e n e l l a s u a e s t e n s i o n e a t u t t a l a c a t e n a , “ d a l l ’ a g r i c o l t u r a a l l a p r o d u z i o n e f i n o a l c o n s u m o f i n a l e ” , i n g r a d o d i p r o d u r r e i m p a t t i e c o n o m i c i s i g n i f i c a t i v i e d u r a t u r i .