R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t a L e g g e d i B i l a n c i o è l ’ e n n e s i m a p r e p o t e n z a p o l i t i c a . S i t r o v a n o s o l d i p e r p r e p a r a r e l a g u e r r a , m a n o n p e r f a r q u a d r a r e i c o n t i n e l l e c a s e d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e " . L o h a a f f e r m a t o D a n i e l a T o r t o , c a p o g r u p p o M 5 S i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a , d i c h i a r a n d o i l v o t o c o n t r a r i o d e l s u o p a r t i t o . P a r t i a m o , p e r e s e m p i o , d a i 2 5 m i l i a r d i p r o m e s s i d a G i o r g i a M e l o n i p e r l e i m p r e s e p e r f a r f r o n t e a i d a z i . D o v e s o n o f i n i t i ? E i 1 5 m i l i a r d i p e r i l t a n t o s b a n d i e r a t o p i a n o c a s a ? E c h e f i n e h a n n o f a t t o l e p e n s i o n i m i n i m e a 1 . 0 0 0 e u r o a l m e s e ? S i e t e l a d e s t r a d e i b a n c h i e r i , d e l l e m u l t i n a z i o n a l i , d e l l e c o m p a g n i e a s s i c u r a t i v e , d e i c o l o s s i d e l w e b a c u i f a t e s c o n t i p l u r i m i l i a r d a r i , v e d i 2 m i l i a r d i a d A m a z o n , p e r p o i s c o d i n z o l a r e d a v a n t i a T r u m p . Q u e s t o s i e t e . E i n t a n t o l a p o v e r t à a u m e n t a : 1 3 m i l i o n i d i p o v e r i . T r e d i c i m i l i o n i . I l v o s t r o c a r r e l l o t r i c o l o r e è s t a t a u n a c o l o s s a l e b u f f o n a t a . D o p o 3 a n n i d i g o v e r n o - h a c o n c l u s o T o r t o - v i s i e t e r i d o t t i a d i n c e n s a r e l e a g e n z i e d i r a t i n g c o m e f o s s e r o l ’ o r a c o l o d i D e l f i . M a v o g l i a m o d i r e i l p e r c h é d i t u t t o q u e s t o ? E h s ì , p e r c h é t r a t a g l i e t a s s e , o g g i i m p a c c h e t t a t e m i l i a r d i d i s o l d i d e g l i i t a l i a n i p e r b u t t a r l i i n a r m i e i n e c o n o m i a d i g u e r r a . A l t r o c h e s a c r i f i c i p e r u s c i r e d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e . A l t r o c h e p r u d e n z a e r e s p o n s a b i l i t à . A l t r o c h e d i f e s a " .