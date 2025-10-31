R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a u m e n t o d e l l a c e d o l a r e s e c c a d a l 2 1 % a l 2 6 % p e r g l i a f f i t t i b r e v i a v r à u n i m p a t t o l i m i t a t o s u i p r o p r i e t a r i , p a r i a c i r c a 6 0 e u r o a l m e s e . L o r i l e v a i l C e n t r o S t u d i d i S o l o A f f i t t i , s e c o n d o c u i l ’ a g g r a v i o m e d i o s a r à d i 7 1 3 e u r o l ’ a n n o s u u n r e d d i t o i m p o n i b i l e m e d i o d i 1 4 . 0 0 0 e u r o . I l g e t t i t o c o m p l e s s i v o d e l l a c e d o l a r e s e c c a n e l 2 0 2 4 h a r a g g i u n t o q u a s i 5 m i l i a r d i d i e u r o , c o n o l t r e t r e m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i . L ’ a u m e n t o , s e c o n d o S o l o A f f i t t i , g e n e r e r à a p p e n a 1 0 2 m i l i o n i d i e u r o i n p i ù p e r l ’ e r a r i o : " U n ’ o p e r a z i o n e d i e q u i l i b r i o d i b i l a n c i o p i ù c h e u n a m i s u r a s t r u t t u r a l e " . M o l t i p r o p r i e t a r i s t a n n o g i à a b b a n d o n a n d o l a l o c a z i o n e b r e v e p e r t o r n a r e a q u e l l a r e s i d e n z i a l e , a t t r a t t i d a r e n d i m e n t i p i ù s t a b i l i e m i n o r i c o s t i d i g e s t i o n e . T o l t e l e s p e s e , i l g u a d a g n o n e t t o m e d i o d a a f f i t t i b r e v i s i r i d u c e i n f a t t i a 5 . 7 0 0 e u r o l ’ a n n o , i n f e r i o r e a q u a n t o s i o t t i e n e c o n u n a f f i t t o t r a d i z i o n a l e i n m o l t e c i t t à . “ L a v e r a s f i d a – s o t t o l i n e a l a C e o d i S o l o A f f i t t i , S i l v i a S p r o n e l l i – è r i m e t t e r e s u l m e r c a t o l e q u a s i 1 0 m i l i o n i d i c a s e s f i t t e , c o n u n a r i f o r m a c o m p l e s s i v a c h e o f f r a p i ù g a r a n z i e a i p r o p r i e t a r i e s o l u z i o n i a c c e s s i b i l i a f a m i g l i e , s t u d e n t i e l a v o r a t o r i i n m o b i l i t à . ”