R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D u r a n t e i l p a s s a g g i o p a r l a m e n t a r e d e l l a m a n o v r a l a v o r e r e m o m o l t o s u g l i e m e n d a m e n t i c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a l e g g e d i b i l a n c i o . I n p a r t i c o l a r e , F o r z a I t a l i a s i b a t t e r à p e r s o p p r i m e r e l a n o r m a c h e a u m e n t a l a t a s s a z i o n e s u g l i a f f i t t i b r e v i " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a R e s t a r t s u R a i 3 . " P e r n o i d i F o r z a I t a l i a - p r o s e g u e - l a c a s a è s a c r a , e n o n p u ò e s s e r e p e n a l i z z a t a d a n u o v e i m p o s t e : r i c o r d i a m o c h e l a p r o p o s t a p r e v e d e d i p o r t a r e l a t a s s a z i o n e d a l 2 1 % a l 2 6 % . N a t u r a l m e n t e , l o s p i r i t o d i q u e s t a n o r m a n o n è p u n i t i v o n e i c o n f r o n t i d e i p r o p r i e t a r i d i c a s e , m a m i r a a m e t t e r e o r d i n e n e l l a g i u n g l a d e g l i a f f i t t i b r e v i , f a v o r e n d o q u e l l e f a m i g l i e c h e o g g i f a t i c a n o a t r o v a r e u n a p p a r t a m e n t o c o n c o n t r a t t i d i l u n g o p e r i o d o . T u t t a v i a , p e r n o i d i F o r z a I t a l i a i l m e t o d o d e v e e s s e r e d i v e r s o . S t i a m o l a v o r a n d o i n P a r l a m e n t o p e r i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i p i ù e q u i l i b r a t e e m e n o p e n a l i z z a n t i " . " V o r r e i r i c o r d a r e c h e c o n i l P i a n o C a s a d e l g o v e r n o s o n o s t a t i s t a n z i a t i 6 6 0 m i l i o n i d i e u r o , m a i l r i s u l t a t o p i ù s i g n i f i c a t i v o è a r r i v a t o d a l l ’ E u r o p a g r a z i e a l c o m m i s s a r i o F i t t o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e , c o n l a r e v i s i o n e d i m e d i o t e r m i n e d e l l a p o l i t i c a d i c o e s i o n e . S i t r a t t a d i r i s o r s e i m p o r t a n t i c h e p o t r a n n o e s s e r e d e s t i n a t e a n c h e a l s o c i a l h o u s i n g , u n t e m a s u l q u a l e c o n t i n u e r e m o a c o n f r o n t a r c i n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e , i n s i e m e a g l i a l t r i d o s s i e r a p e r t i s u l t a v o l o " , c o n c l u d e .