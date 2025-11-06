R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a m a n o v r a a l l ’ e s a m e d e l P a r l a m e n t o è p e n a l i z z a n t e p e r l e d o n n e e d e n o t a u n a v i s i o n e m i o p e , l i m i t a t a e s u p e r a t a d e l l a f a m i g l i a , c h e v i e n e r a f f o r z a t a . L a f a m i g l i a p e r q u e s t o g o v e r n o è u n a s o l a , c o n u n u o m o / m a r i t o / p a d r e l a v o r a t o r e e u n a d o n n a , s o p r a t t u t t o m a d r e , c h e l a v o r a a n c h e f u o r i c a s a , m a p r e f e r i b i l m e n t e p a r t - t i m e , m e n t r e s u d i l e i g r a v a g r a n p a r t e d e l l a v o r o d o m e s t i c o e d i c u r a . U n ’ a m a r a c o n f e r m a , a l d i l à d e l l e c h i a c c h i e r e d e l l a p r e m i e r M e l o n i . D i q u a l i f a m i g l i e p a r l a l a p r e m i e r ? U n a r i s t r e t t a m i n o r a n z a e n o n è c o s ì c h e s i i n c e n t i v a l a n a t a l i t à " . C o s ì i n u n a n o t a l e s e n a t r i c i d e l P d . " S u l l a v o r o d e l l e d o n n e - p r o s e g u o n o - s i i n v e s t e p o c o e m a l e : l a d e c o n t r i b u z i o n e f i s c a l e p e r l e i m p r e s e è p r e v i s t a s o l o i n c a s o d i a s s u n z i o n e d i d o n n e s v a n t a g g i a t e o m a d r i d i t r e o p i ù f i g l i p i c c o l i . N o n s o l o , s i c o n s i d e r a l a d o n n a c o m e p e r c e t t r i c e d i s e c o n d o r e d d i t o , a l p u n t o d a i n c e n t i v a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d e i c o n t r a t t i f u l l t i m e i n p a r t t i m e , s e m p r e p e r l a v o r a t r i c i c o n 3 o p i ù f i g l i m i n o r i . P r o s e g u e p o i l a p o l i t i c a d e i b o n u s e d e g l i s p i c c i : s i r i s e r v a a l l e l a v o r a t r i c i a b a s s o r e d d i t o , m a d r i d i 2 o p i ù f i g l i m i n o r i , u n a s s e g n o i n t e g r a t i v o m e n s i l e d i 6 0 e u r o . M e n t r e i l f a m o s o b o n u s ‘ c e n t r i e s t i v i ’ s i r i d u c e a 6 0 m i l i o n i d i e u r o p e r 4 , 5 m l n d i b a m b i n e e b a m b i n i , p a r i a p o c o p i ù d i 1 3 e u r o a t e s t a p e r l ’ i n t e r a e s t a t e , q u a n d o i c e n t r i e s t i v i n e l l e g r a n d i c i t t à c o s t a n o f i n o a 1 5 0 e u r o a s e t t i m a n a " . " M a n o n f i n i s c e q u i : s p a r i s c e p e r c h é n o n r i f i n a n z i a t a ‘ O p z i o n e d o n n a ’ c h e , s e p p u r e p e n a l i z z a n t e i n t e r m i n i d i a s s e g n o , c o n s e n t i v a a l l e d o n n e i n d e t e r m i n a t e c o n d i z i o n i d i a c c e d e r e a l l a p e n s i o n e p r i m a d e i 6 7 a n n i . U n i c a n o t a p o s i t i v a : l ’ e s t e n s i o n e d e l l a p o s s i b i l i t à p e r i g e n i t o r i d i a c c e d e r e a i c o n g e d i p a r e n t a l i f i n o a i 1 4 a n n i d i e t à d e i f i g l i , e n o n p i ù 1 2 , r e t r i b u i t i p e r ò a l 3 0 % d e l l o s t i p e n d i o . I n s u f f i c i e n t i i 1 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e l e c a s e r i f u g i o , c h e a v r e b b e r o b i s o g n o d i p i ù r i s o r s e d a e r o g a r e c o n c o n t i n u i t à , m e n t r e p e r i l r e d d i t o d i l i b e r t à p e r l e v i t t i m e d i v i o l e n z a m a s c h i l e v e n g o n o s t a n z i a t i n e l 2 0 2 6 s o l o 5 0 0 m i l a e u r o i n p i ù , c o n i l r i n v i o d e i 4 m i l i o n i i n p i ù a l 2 0 2 6 . I n f i n e , u n a n o r m a c h e s t r i z z a l ’ o c c h i o a l l a l o b b y d e i p a d r i s e p a r a t i : v i e n e i s t i t u i t o c o n 2 0 m i l i o n i u n f o n d o a f f i t t i p e r i l g e n i t o r e n o n a f f i d a t a r i o d e l l a c a s a f a m i g l i a r e . U n a b e f f a s e s i p e n s a c h e i l f o n d o a f f i t t i è s p a r i t o d a l l a m a n o v r a " , c o n c l u d o n o .