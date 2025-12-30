R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n a M a n o v r a c h e t a g l i a p u r e s u i t r a s p o r t i . M e n t r e S a n c h e z g a r a n t i s c e u n a b b o n a m e n t o a i g i o v a n i a 3 0 e u r o a l m e s e p e r v i a g g i a r e i n t u t t a l a S p a g n a , q u i i l m i n i s t r o S a l v i n i t a g l i a i f o n d i a l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , a u m e n t a a n c h e i p e d a g g i . H o c a p i t o c h e a n c h e q u e s t o è c o l p a d e i g i u d i c i , q u i n d i è c o l p a d e i g i u d i c i s e S a l v i n i n o n s a f a r e i l m i n i s t r o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o s u l l a M a n o v r a a l l a C a m e r a .