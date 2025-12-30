( A d n k r o n o s ) - " L a p r i m a p r e o c c u p a z i o n e d e g l i i t a l i a n i s o n o i l c a r o v i t a e l e l i s t e d ' a t t e s a p e r l a s a n i t à . N o n l o d i c e i l P d , l o d i c o n o l e u l t i m e r i l e v a z i o n i c h e a v e t e l e t t o t u t t i i e r i . E s e c i p e n s a t e s o n o l e c o s e c h e f a n n o l a d i g n i t à q u o t i d i a n a d e l l e p e r s o n e : m a n g i a r e e c u r a r s i " , s o t t o l i n e a l a s e g r e t a r i a d e l P d . " Q u e s t a è l a c a r n e v i v a d e l l e d i s e g u a g l i a n z e c h e s o n o a u m e n t a t e i n q u e s t o P a e s e . U n a m a n o v r a c h e n o n è i n g r a d o d i a f f r o n t a r e l e p r i m e p r e o c c u p a z i o n i d e g l i i t a l i a n i è u n a m a n o v r a s b a g l i a t a , c h e v a i n d i r e z i o n e s b a g l i a t a . E ' u n a m a n o v r a d i a u s t e r i t à e l o s t a t e a n c h e r i v e n d i c a n d o . E ' u n a m a n o v r a c h e p r e v e d e l a c r e s c i t a a z e r o m e n t r e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c e r t i f i c a c h e s i a m o p a n n e l l i n o d i c o d a p e n u l t i m i i n E u r o p a p e r i l p r o s s i m o a n n o . Q u e s t o n o n o s t a n t e i l P n r r , l o s t r a o r d i n a r i o c o n t r i b u t o c h e h a d a t o , n o n o s t a n t e i l p a r t i t o d i G i o r g i a M e l o n i n o n l ' a b b i a n e m m e n o v o l u t o " . " U n a m a n o v r a c h e n o n f a n u l l a s u l c o s t o d e l l e b o l l e t t e , l e p i ù c a r e d ' E u r o p a , m e n t r e c ' è u n c a l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e d a 3 4 m e s i q u a s i c o n s e c u t i v i e i n t a n t o n o n c ' è u n o s t r a c c i o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e n e l l a v o s t r a m a n o v r a , m e n t r e c i s o n o 1 0 . 0 0 0 o p e r a i n e l l ' e x - I l v a c h e s o n o a r i s c h i o e c h e s t a n n o p r o t e s t a n d o p e r q u e s t o . È u n a m a n o v r a c h e n o n d i c e n u l l a e n o n f a n u l l a p e r p r o t e g g e r e l e i m p r e s e , i l a v o r a t o r i e l e f a m i g l i e d a i d a z i d i T r u m p c h e a v e t e s u b i t o i n s i l e n z i o , m i n i m i z z a n d o l i m e n t r e C o n f i n d u s t r i a d i c e v a c h e s a r e b b e r o s a l t a t i 2 0 m i l i a r d i d i e x p o r t e S v i m e z r a c c o n t a c h e s o n o a r i s c h i o 1 0 0 . 0 0 0 p o s t i d i l a v o r o , m a a n c h e s u i d a z i n u l l a , a n z i , a v e v a t e p r o m e s s o u n p i a n o d a 2 4 m i l i a r d i c h e c o m p l e t a m e n t e s p a r i t o n e l n u l l a " .