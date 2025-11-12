R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i p r e n d e i n g i r o i s i n d a c i . D i c e c h e l a m a n o v r a 2 0 2 6 è l a p r i m a s e n z a t a g l i , d i m e n t i c a n d o c h e l e s u e m a n o v r e p r e c e d e n t i h a n n o g i à s o t t r a t t o 1 0 m i l i a r d i e 7 0 0 m i l i o n i a g l i e n t i l o c a l i t r a p a r t e c o r r e n t e e i n v e s t i m e n t i , d i c u i o l t r e 8 0 0 m i l i o n i i n m e n o n e l 2 0 2 6 , 1 , 2 m i l i a r d i n e l 2 0 2 7 e 1 , 4 m i l i a r d i n e l 2 0 2 8 . L e s i è d i n u o v o r o t t a l a c a l c o l a t r i c e " . L o d i c e l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " S e n z a c o n t a r e c h e i l g o v e r n o h a t o l t o i l f o n d o p e r l ’ a f f i t t o e l a m o r o s i t à d e i g o v e r n i p r e c e d e n t i , s u l l a c a s a e s u i t r a s p o r t i i n m a n o v r a n o n h a m e s s o u n e u r o , c o s ì i s i n d a c i s a r a n n o c o s t r e t t i a a u m e n t a r e t a r i f f e o r i d u r r e l e c o r s e . L a p r e m i e r i n v e c e d i a u t o c e l e b r a r s i , d o v r e b b e f a r e p u b b l i c a a m m e n d a e i n i z i a r e d a v v e r o a i n v e r t i r e q u e s t a r o t t a d i s a s t r o s a . Q u e s t o c r e s c e n d o m i c i d i a l e d i t a g l i i n d e b o l i s c e g r a v e m e n t e l a c a p a c i t à d i C o m u n i , P r o v i n c e e C i t t à m e t r o p o l i t a n e d i g a r a n t i r e s e r v i z i e p o r t a r e a v a n t i o p e r e p u b b l i c h e e s s e n z i a l i ” .