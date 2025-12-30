( A d n k r o n o s ) - " E ' u n a m a n o v r a c h e , e l o s o c h e v i f a c c i a m o a r r a b b i a r e , è u n a m a n o v r a c h e a i u t a d i p i ù i p i ù r i c c h i , l o d i c e a n c h e q u e s t o l ' I s t a t c h e c e r t i f i c a c h e l ' 8 5 % d a v a n t a g g i o d e l l e f a m i g l i e p i ù r i c c h e d i q u e l l a f a s c i a " , s o t t o l i n e a l a s e g r e t a r i a d e l P d . " M e t t e t e 3 0 e u r o i n p i ù a l l ' a n n o n e l l e t a s c h e d i c h i n e p r e n d e 3 0 . 0 0 0 , b e n e , m a n e m e t t e t e 4 4 0 i n p i ù a l l ' a n n o n e l l e t a s c h e d i c h i n e g u a d a g n a 1 9 9 . 0 0 0 . Q u e s t o v u o l d i r e a i u t a r e i p i ù r i c c h i . A i u t a r e d i p i ù i p i ù r i c c h i v u o l d i r e t a g l i a r e a l l a s a n i t à p u b b l i c a c o m e s t a t e f a c e n d o n o n m e t t e n d o r i s o r s e s u f f i c i e n t i a g a r a n t i r e n e m m e n o i s e r v i z i d e l l ' a n n o s c o r s o " . " A i u t a r e d i p i ù i p i ù r i c c h i s i g n i f i c a t a g l i a r e , c o m e f a t e , a l l a s c u o l a p u b b l i c a e a l l ' u n i v e r s i t à p u b b l i c a , m e n t r e a p r i t e d e l l e a u t o s t r a d e a l p r i v a t o . A i u t a r e d i p i ù i p i ù r i c c h i s i g n i f i c a t a g l i a r e 1 0 0 m i l i o n i a l l ' a s s e g n o d i i n c l u s i o n e , p e r c h é s t a t e t a g l i a n d o a n c h e s u i p o v e r i , p e r c h é p e r v o i l a p o v e r t à r i m a n e u n a c o l p a i n d i v i d u a l e , p e r n o i i n v e c e è u n g r a v e p r o b l e m a s o c i a l e . U n a m a n o v r a c h e t a g l i a p u r e s u i t r a s p o r t i " .