R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n c ' è u n a v i s i o n e d i P a e s e : n u l l a s u l r i l a n c i o , n u l l a s u l l o s v i l u p p o , n u l l a s u g l i s t i p e n d i e p e n s i o n i , c h e r e s t a n o i d e n t i c i , e q u i n d i p e r d o n o p o t e r e d ' a c q u i s t o a c a u s a d e l l ' i n f l a z i o n e e d e l c a r r e l l o d e l l a s p e s a , n u l l a s u l l a s a n i t à e n e s s u n a p r o s p e t t i v a p e r i g i o v a n i c h e c o n t i n u a n o a l a s c i a r e i l n o s t r o P a e s e . L e s o m m e p r o m e s s e d a G i o r g i a M e l o n i , 2 5 m i l i a r d i p e r l e a z i e n d e c o l p i t e d a i d a z i , 1 5 s u l p i a n o c a s a , s o n o s c o m p a r s e . A n c o r a u n a v o l t a s i u m i l i a n o g l i i m p r e n d i t o r i , i n I t a l i a e i n p a r t i c o l a r e i n V e n e t o . I l m o d e l l o n o r d e s t è q u e l l o c h e t i e n e i n p i e d i i l P a e s e " . C o s ì l a s e n a t r i c e v e n e t a d i I t a l i a V i v a D a n i e l a S b r o l l i n i . " I l g o v e r n o , o l t r e a n o n a s c o l t a r e i s i n d a c a t i , h a i g n o r a t o a n c h e l e r i c h i e s t e d e i c e t i p r o d u t t i v i , q u e l l i c h e g e n e r a n o p o s t i d i l a v o r o e r i c c h e z z a . S i a l z a n o l e t a s s e s e n z a i n t e r v e n i r e s u l c a r o e n e r g i a , s i d à q u a l c h e m a n c i a s o l o p e r t a m p o n a r e q u a l c h e e m e r g e n z a , m a m a n c a c o m p l e t a m e n t e u n ' i d e a d i c r e s c i t a e s v i l u p p o " , c o n c l u d e .