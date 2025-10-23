R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l e r i c o s t r u z i o n i o d i e r n e d i U r s o s u l l e p o l i t i c h e e c o n o m i c h e d e l g o v e r n o M e l o n i m a n c a s o l o l a m a r m o t t a c h e c o n f e z i o n a l a c i o c c o l a t a : è i n c r e d i b i l e c o m e u n m i n i s t r o d e l l a R e p u b b l i c a p o s s a e l e n c a r e u n a q u a n t i t à d i s c e m p i a g g i n i i n u n a s o l a g i o r n a t a . L a p i ù g r a n d e è c h e q u e s t a m a n o v r a c o n i u g a r i g o r e e c r e s c i t a : d i r i g o r e c e n ’ è p u r e t r o p p o , c o n s i d e r a n d o l a f i u m a n a d i t a g l i e t a s s e , m a s u l l a c r e s c i t a v i e n e d a s o r r i d e r e v i s t o c h e p e r s i n o B a n k i t a l i a h a c o n s i d e r a t o l ’ i n t e r v e n t o n u l l o " . C o s ì i n u n a n o t a l a c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e I n d u s t r i a a l S e n a t o S a b r i n a L i c h e r i . " A l t r a b u g i a - p r o s e g u e - U r s o s o s t i e n e c h e p e r l e i m p r e s e , t r a i l r i t o r n o d e g l i i p e r a m m o r t a m e n t i , l a Z e s a l S u d e l a n u o v a S a b a t i n i s i a r r i v a a g l i o t t o m i l i a r d i b r a m a t i d a C o n f i n d u s t r i a . Q u e s t ’ u l t i m a p e r ò a v e v a c h i e s t o u n p i a n o d i o t t o m i l i a r d i a l l ’ a n n o p e r t r e a n n i , m e n t r e l e r i s o r s e e l e n c a t e d a l m i n i s t r o “ d e i d i s a s t r i ” r a g g i u n g o n o m a l a p e n a g l i o t t o m i l i a r d i s u l t r i e n n i o . U r s o h a a v u t o p e r s i n o i l c o r a g g i o d i b e a r s i p e r i l d d l P m i : u n p r o v v e d i m e n t o i m p e r c e t t i b i l e , c h e n e l l ’ o t t i c a d e g l i a i u t i a l l e p i c c o l e i m p r e s e , c h e s a r a n n o t a g l i a t e f u o r i d a g l i i p e r a m m o r t a m e n t i i n c e n s a t i d a U r s o , n o n s p o s t a n u l l a . A h , c i s o n o p o i l e s o l i t e f i l i p p i c h e s u l s u p e r b o n u s : u n a n e n i a i n s o p p o r t a b i l e , g i u n t i a l l a q u a r t a m a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i . S e c ’ è r i g o r e n e i c o n t i , è p u r e p e r c h é i l 1 1 0 % h a c o n t r i b u i t o s e n s i b i l m e n t e a d a b b a t t e r e i l r a p p o r t o d e b i t o / P i l n e g l i a n n i i n c u i è s t a t o i n v i g o r e " . " T a n t o c h e q u a n d o e r a a l l ’ o p p o s i z i o n e , F d i l o v o l e v a e s t e n d e r e e p o t e n z i a r e . U r s o r i v e n d i c a p o i l a s u a l i n e a a n t i - g r e e n d e a l U e p e r f a r r i s o r g e r e l ’ a u t o m o t i v e . A n c h e q u i s i p a l e s a p e r q u e l l o c h e è , c i o è u n p o v e r o i l l u s o , p e r c h é l ’ I t a l i a n o n a r r i v e r à m a i a p r o d u r r e u n m i l i o n e d i v e i c o l i l ’ a n n o . S e m p l i c e m e n t e p e r c h é q u e l m e r c a t o n o n c ’ è . I l m o n d o s t a c a m b i a n d o , l e a b i t u d i n i p u r e , e a n c h e s e s i r i n v i a s s e l o s t o p a l d i e s e l a l 2 0 8 0 l a f i l i e r a n o n t o r n e r à m a i a i l i v e l l i d a l u i p r e c o n i z z a t i . L ’ a s s e n z a d i c r e d i b i l i t à d i U r s o è d a t a d a i s u o i f a l l i m e n t i : s u l l ’ e x I l v a , s u l l a s i d e r u r g i a , s u l l ’ a u t o m o t i v e , s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s u l s o s t e g n o a i c o n s u m i c o l c a r r e l l o t r i c o l o r e , s u l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e i n c r o l l o d a d u e a n n i e m e z z o . I l s u o o p e r a t o è c a t a s t r o f i c o , a g g r a v a t o p e r a l t r o d a q u e s t a s e q u e l a i n c r e d i b i l e d i p a n z a n e " , c o n c l u d e .