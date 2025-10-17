R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n 1 , 6 m i l i a r d i d i n u o v i i n v e s t i m e n t i , c h e a d d i r i t t u r a s u p e r a n o q u e l l i g i à m o l t o c o n s i s t e n t i d e l l e u l t i m e t r e f i n a n z i a r i e , e c o n u n p a c c h e t t o d i m i s u r e f o r t e m e n t e o r i e n t a t e a l s o s t e g n o e a l l a c o n c i l i a z i o n e , l a n u o v a l e g g e d i b i l a n c i o c o n f e r m a l a g r a n d e a t t e n z i o n e d e l g o v e r n o M e l o n i p e r l a f a m i g l i a e l a n a t a l i t à . A n c o r a u n a v o l t a n o n s i t r a t t a d i i n t e r v e n t i s p o t , m a d i p o l i t i c h e c h e r i s p o n d o n o a s c e l t e c o r a g g i o s e e a u n a v i s i o n e c h i a r a . A b b i a m o p r e v i s t o i n f a t t i u n f o r t e i n v e s t i m e n t o p e r l a r e v i s i o n e d e l l ’ I s e e . L ’ a u m e n t o d e l 5 0 p e r c e n t o d e l c o n t r i b u t o p e r l e l a v o r a t r i c i m a d r i a c u i s i a g g i u n g e , o l t r e a l l a c o n f e r m a d e l l a d e c o n t r i b u z i o n e p e r l e l a v o r a t r i c i c o n t r e o p i ù f i g l i , u n a d e c o n t r i b u z i o n e p e r i d a t o r i d i l a v o r o c h e l e a s s u m o n o ; m i s u r e p e r i c a r e g i v e r . L a s t a b i l i z z a z i o n e d e l f i n a n z i a m e n t o p e r i c e n t r i e s t i v i c o n 6 0 m i l i o n i l ’ a n n o c h e d ’ o r a i n p o i s a r a n n o s t r u t t u r a l i , a i u t a n d o c o s ì i C o m u n i n e l l a p r o g r a m m a z i o n e d i q u e s t e a t t i v i t à c o s ì i m p o r t a n t i p e r i b a m b i n i e i r a g a z z i e p e r i l o r o g e n i t o r i " . C o s ì E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à . " C ’ è p o i n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o - p r o s e g u e - u n i m p o r t a n t e p a c c h e t t o d i m i s u r e p e r l a c o n c i l i a z i o n e f a m i g l i a - l a v o r o . O l t r e a c o n f e r m a r e l ’ a u m e n t o d a l 3 0 a l l ’ 8 0 p e r c e n t o d e l l a r e t r i b u z i o n e p e r t r e m e s i d i c o n g e d o p a r e n t a l e , i n f a t t i , a b b i a m o i n n a l z a t o d a i 1 2 a i 1 4 a n n i i l l i m i t e d i e t à d e i f i g l i p e r u s u f r u i r n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a i c o n g e d i p e r l a m a l a t t i a d e i f i g l i , n e a b b i a m o r a d d o p p i a t o l a d u r a t a , p o r t a n d o l a d a 5 a 1 0 g i o r n i , e s p o s t a t o d a 8 a 1 4 a n n i l a s o g l i a d i e t à . A b b i a m o p r e v i s t o i n c e n t i v i , t r a m i t e e s o n e r o c o n t r i b u t i v o , p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d a f u l l t i m e a p a r t t i m e d e l c o n t r a t t o p e r l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i c o n a l m e n o t r e f i g l i c h e l o d e s i d e r a n o . A b b i a m o i n o l t r e r a f f o r z a t o i l c o n t r a t t o a t e r m i n e a f a v o r e d e l l a g e n i t o r i a l i t à , p r e v e d e n d o u n ’ a g e v o l a z i o n e c o n t r i b u t i v a p e r l e a z i e n d e c h e a s s u m o n o u n c o l l a b o r a t o r e p e r s o s t i t u i r e l e l a v o r a t r i c i a s s e n t i p e r m a t e r n i t à , c o s ì p r o l u n g a n d o i l p e r i o d o d i a f f i a n c a m e n t o a l r i t o r n o a l l a v o r o f i n o a l p r i m o a n n o d i v i t a d e l b a m b i n o " . " A t u t t o q u e s t o s i a g g i u n g o n o o v v i a m e n t e i p r o v v e d i m e n t i p e r l e f a m i g l i e p i ù f r a g i l i e i n d i f f i c o l t à , c h e c o m p l e t a n o u n q u a d r o p o d e r o s o a c o n f e r m a d i u n a v i s i o n e p o l i t i c a c h e m i r a a c u s t o d i r e i l p r e s e n t e e a c o s t r u i r e i l f u t u r o " , c o n c l u d e .