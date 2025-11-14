R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s e g r e t a r i a S c h l e i n f i n g e d i d i m e n t i c a r e c h e è s t a t o p r o p r i o i l c e n t r o s i n i s t r a , q u a n d o e r a a l g o v e r n o , a l a s c i a r e u n P a e s e i m m o b i l e , u n m e r c a t o d e l l a v o r o b l o c c a t o e m i l i o n i d i f a m i g l i e s e n z a r i s p o s t e . O g g i , g r a z i e a l G o v e r n o M e l o n i , l ’ I t a l i a c r e s c e , c r e a o c c u p a z i o n e e r a f f o r z a l a p r o p r i a e c o n o m i a " . C o s ì i n u n a n o t a W a l t e r R i z z e t t o d i F d I , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a . " Q u e s t a m a n o v r a - p r o s e g u e - s o s t i e n e l e i m p r e s e , i n c e n t i v a l a p r o d u t t i v i t à e i n v e s t e s u l c a p i t a l e u m a n o , v e r o m o t o r e d e l l a c r e s c i t a e d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e . I d a t i I s t a t l o d i m o s t r a n o : l ’ e x p o r t c r e s c e d e l + 2 , 6 % s u b a s e m e n s i l e e d e l + 1 0 , 5 % s u b a s e a n n u a " . " S u l s a l a r i o m i n i m o l a s i n i s t r a c o n t i n u a c o n l a s o l i t a p r o p a g a n d a : i s a l a r i s i a u m e n t a n o r i n n o v a n d o i c o n t r a t t i , n o n s o t t r a e n d o s i a i t a v o l i p e r p o i s c e n d e r e i n p i a z z a . I l g o v e r n o l o s t a f a c e n d o d e s t i n a n d o 2 0 m i l i a r d i d i e u r o p e r i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e c o n s e r i e t à p e r u n ’ I t a l i a p i ù f o r t e e p i ù c o m p e t i t i v a " , c o n c l u d e .