R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " T e n e t e v i p r o n t i p e r c h é f a r e m o d i t u t t o p e r r i c h i a m a r e l ’ a t t e n z i o n e d e g l i i t a l i a n i s u l l a L e g g e d i B i l a n c i o e n o n s u l l e p o l e m i c h e i n t e r n e a l l a c o a l i z i o n e . M e l o n i d e v e c a m b i a r e l a L e g g e d i B i l a n c i o e i n v e c e p a r l a s o l o d i c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e : q u i g a t t a c i c o v a . S a r à u n d i c e m b r e d i b a t t a g l i a p a r l a m e n t a r e . P o i d a l 1 7 g e n n a i o r i p a r t e i l v i a g g i o d i C a s a R i f o r m i s t a , d a M i l a n o " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s .