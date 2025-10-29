R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n a m a n o v r a d i c h i n o n v u o l e r i s c h i a r e . E ' p e r f e t t a s o t t o q u e s t o a s p e t t o . L ' a n n o p r o s s i m o d a r e m o q u a l c o s a c h e h a e f f e t t o a b r e v e , s u b i t o p r i m a d e l l e e l e z i o n i , m a a d e s s o p r e p a r i a m o u n c l i m a d i t r a n q u i l l i t à . Q u e s t o h a n n o v o l u t o f a r e . M a a t t e n z i o n e : i l s o p r a v v i v e r e l o d o b b i a m o a l d e n a r o e u r o p e o , s e n z a i l P n r r a v r e m m o u n s e g n o n e g a t i v o e c h i s p a r a c o n t r o l ' E u r o p a s i f a c c i a u n e s a m e d i c o s c i e n z a " . L o d i c e R o m a n o P r o d i a C i r c o M a s s i m o i n o n d a s t a s e r a s u l N o v e .