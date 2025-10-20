R o m a , 2 0 o t t ( A d n k r o n o s ) - " D a u n a p a r t e i l G o v e r n o d e c i d e d i a b b a s s a r e a l 2 6 % l e t a s s e s u i p r o f i t t i d e r i v a n t i d a l l e s t a b l e c o i n , m o n e t a d i g i t a l e m o l t o c a r a a T r u m p e a g l i s p e c u l a t o r i c h e g l i g i r a n o i n t o r n o , d a l l ’ a l t r a p r o v v e d e a u n t a g l i o a i f o n d i p e r i l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o c h e p u ò d e c r e t a r e l a p e r d i t a d i m i g l i a i a d i p o s t i d i l a v o r o n e l c i n e m a i t a l i a n o " . L o d i c e E l i s a b e t t a P i c c o l o t t i d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a . " A n c o r a u n a v o l t a s i f a v o r i s c o n o g l i i n t e r e s s i f i n a n z i a r i e s p e c u l a t i v i , p e n a l i z z a n d o l a c u l t u r a e i l a v o r a t o r i d e l s e t t o r e c r e a t i v o , c o l p i t o p e r c h é c o n s i d e r a t o o s t i l e i n q u a n t o n o n i d e o l o g i c a m e n t e a l l i n e a t o - p r o s e g u e P i c c o l o t t i - . R i d u r r e i l s o s t e g n o a u n c o m p a r t o s t r a t e g i c o p e r l ’ i d e n t i t à e l a c o e s i o n e s o c i a l e d e l P a e s e s i g n i f i c a r i n u n c i a r e a i n v e s t i r e i n p e n s i e r o c r i t i c o , o c c u p a z i o n e g i o v a n i l e e i n n o v a z i o n e c u l t u r a l e " . " È u n a m a n o v r a m i o p e c h e p r i v i l e g i a i l c a p i t a l e s u l l a c o l l e t t i v i t à . U n e n n e s i m o a t t o d i g u e r r a c h e i l G o v e r n o M e l o n i m u o v e a l l a c u l t u r a a i s e t t o r i p e r c e p i t i c o m e n o n a l l i n e a t i " , c o n c l u d e .