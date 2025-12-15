R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a n n u n c i o i n a t t e s o d e l m i n i s t r o G i o r g e t t i c e r t i f i c a i l c a o s i n c u i è s p r o f o n d a t a l a d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . C o n u n e m e n d a m e n t o d a 3 , 5 m i l i a r d i s u T r a n s i z i o n e 5 . 0 , Z E S , i p e r a m m o r t a m e n t o e c a r o - m a t e r i a l i , i l g o v e r n o d i f a t t o r i s c r i v e l a m a n o v r a s u u n p u n t o c r u c i a l e : l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d . " P r o p r i o i l t e r r e n o s u c u i i l P d a v e v a d e n u n c i a t o , f i n d a l l ’ i n i z i o , l ’ i n a d e g u a t e z z a p i ù e v i d e n t e d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o . G i o r g e t t i o g g i s m e n t i s c e s e s t e s s o e a m m e t t e c h e l a l e g g e d i b i l a n c i o n o n s t a v a i n p i e d i , t e n t a n d o d i m e t t e r e u n a t o p p a d e l l ’ u l t i m o m i n u t o . R e s t a n o p e r ò a p e r t i n o d i p e s a n t i s s i m i : l a n o r m a v e s s a t o r i a c o n t r o i p r o f e s s i o n i s t i c h e l a v o r a n o c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , c h e v a a b r o g a t a ; l a t a s s a s u i p a c c h e t t i f i n o a 1 5 0 e u r o , c h e s o m m a t a a q u e l l a e u r o p e a p r o d u r r e b b e u n a s t a n g a t a i n a c c e t t a b i l e p e r i c o n s u m a t o r i ; l e n o r m e s u l l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e , p r e s e n t a t e s e n z a a l c u n c o n f r o n t o p r e v e n t i v o c o n l e p a r t i s o c i a l i " . " L a t e l e n o v e l a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o c o m p r e n d e a n c h e i l d e f i n a n z i a m e n t o d e l P o n t e s u l l o S t r e t t o , p r o p o s t o d a l P d d a s e t t i m a n e e i m p o s t o d a i f a t t i a u n g o v e r n o c o s t r e t t o a c a p i t o l a r e e l a v i c e n d a k a f k i a n a d e l l ’ o r o d i B a n k i t a l i a , c o n l ’ e m e n d a m e n t o M a l a n r i s c r i t t o d a G i o r g e t t i s o t t o d e t t a t u r a d e l l a B c e . N e l c o m p l e s s o s i a m o d a v a n t i a u n a g e s t i o n e i m b a r a z z a n t e , s e g n a t a d a l l a c o n f u s i o n e , d a l l e d i v i s i o n i e d a l l a s c i a t t e r i a d i u n a m a g g i o r a n z a s e m p r e p i ù a l l o s b a n d o " .