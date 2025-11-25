R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i c u r e z z a e r i d u z i o n e d e l l e t a s s e s o n o l e p r i o r i t à d i I t a l i a V i v a n e g l i e m e n d a m e n t i s e g n a l a t i a l l a l e g g e d i b i l a n c i o . C h i u d i a m o g l i i n u t i l i c e n t r i i n A l b a n i a e r i p o r t i a m o i n I t a l i a i 5 0 0 a g e n t i c h e s i t r o v a n o l ì , d e s t i n a n d o l e r i s o r s e e i l p e r s o n a l e a l c o n t r o l l o d e l l e n o s t r e c i t t à e d e l l e n o s t r e s t a z i o n i , a l l ' i l l u m i n a z i o n e d e l l e s t r a d e e a l l e t e l e c a m e r e . I r e a t i s o n o i n a u m e n t o e n o n s i v i v e s i c u r i " . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d i p a l a z z o M a d a m a , d u r a n t e l ' e v e n t o s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o o r g a n i z z a t o d a I t a l i a V i v a . " P r o p o n i a m o p o i d i t o g l i e r e f o n d i a l C n e l p e r f i n a n z i a r e l a S t a r t t a x , i l t a g l i o I r p e f p e r l a f a s c i a d i e t à 2 5 - 4 0 a n n i , e l a d e t a s s a z i o n e d e l T f r . A b b i a m o f a t t o a n c h e u n g r a n d e l a v o r o s u l l a s a n i t à , s u l l a d i s a b i l i t à , c o n m i s u r e r i v o l u z i o n a r i e a f a v o r e d e l l a m o b i l i t à d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , e s u l l a l o t t a a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e , c o n i l r e d d i t o d i l i b e r t à e l a p r o p o s t a d e g l i p s i c o l o g i n e l l e s c u o l e e n e l l e a z i e n d e . U n a s e r i e d i i n t e r v e n t i p e r r i s o l v e r e i p r o b l e m i r e a l i d e l l e p e r s o n e " , c o n c l u d e .