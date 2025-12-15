R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a n o v r a d i b i l a n c i o è s c o m p a r s a . S p a r i t a . I n u n m a r e d i c a m b i , r i c a m b i e r i t a r d i , i l g o v e r n o l a s c i a i l P a e s e i n b a l i a d i u n v e r o e p r o p r i o “ m e r c a t o d e l l e v a c c h e ” , d o v e r e g n a n o c a o s e i n c e r t e z z a . I s o l d i d e g l i i t a l i a n i v e n g o n o g e s t i t i c o m e s e f o s s e r o p r o p r i e t à p r i v a t a d e i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a : o p a c i t à e d e c i s i o n i i n c o m p r e n s i b i l i , r e s p o n s a b i l i t à c a l p e s t a t e . M a i v i s t a u n a g e s t i o n e c o s ì i r r e s p o n s a b i l e d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e . C h i e d i a m o c h i a r e z z a i m m e d i a t a . I l g o v e r n o h a i l d o v e r e c o s t i t u z i o n a l e d i d i r e a i c i t t a d i n i c o s a s t a f a c e n d o d e i l o r o s o l d i e q u a l i s o n o l e r e a l i i n t e n z i o n i p e r i l f u t u r o d e l P a e s e . L a t r a s p a r e n z a n o n è u n a c o r t e s i a : è u n o b b l i g o v e r s o c h i o g n i g i o r n o m a n t i e n e l o S t a t o ” c o s ì i l c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c o n e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a , U b a l d o P a g a n o .