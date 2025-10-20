R o m a , 2 0 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a d e s t r a e a l c u n e f o r z e d e l l a d e s t r a i n p a r t i c o l a r e , è a n d a t a a l g o v e r n o c o n u n a c a m p a g n a r u m o r o s a c o n t r o l a d i t t a t u r a d e l l o s p r e a d e d e l l e b a n c h e , c u i s a r e b b e r o s t a t i s u b a l t e r n i i g o v e r n i p r e c e d e n t i . E o g g i , c o m e m a s s i m a r i v e n d i c a z i o n e d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o , i l g o v e r n o v a n t a i l f a t t o d i t e n e r e i c o n t i i n o r d i n e e q u i n d i d i a v e r f a t t o s c e n d e r e l o s p r e a d . N u l l a d i m a l e , n a t u r a l m e n t e q u e s t o è u n o b i e t t i v o c o n d i v i s i b i l e , p e c c a t o n o n c i s i a n i e n t ' a l t r o r i v o l t o a l l ' e c o n o m i a r e a l e " . L o d i c e i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i P d A n d r e a O r l a n d o . " N o n c ' è n u l l a p e r f a r f r o n t e a l c a l o d e l l ' e x p o r t c h e s i è v e n u t o a d e t e r m i n a r e d o p o l ' i m p o s i z i o n e d e i d a z i . N o n c ' è n u l l a c h e v a d a o l t r e i l c o n t i n g e n t e , r i s p e t t o a l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i , a p a r t e u n p i c c o l o i n t e r v e n t o s u g l i a m m o r t a m e n t i d e l l e i m p r e s e , i n u n P a e s e c h e s t a r i s c h i a n d o u n a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e s t r u t t u r a l e " , p r o s e g u e O r l a n d o . . " N o n c ' è n u l l a c h e s i a p l u r i e n n a l e , c h e c o n s e n t a a l l e i m p r e s e d i g u a r d a r e s u u n a r c o t e m p o r a l e p i ù l u n g o p e r d e f i n i r e l e l o r o s t r a t e g i e . E n o n c ' è n u l l a s u l t e m a d e i s a l a r i , d e l s o s t e g n o a l l e p e n s i o n i , d e l s o s t e g n o a l c e t o m e d i o - b a s s o i n u n m o m e n t o i n c u i l a d o m a n d a i n t e r n a è f e r m a e s a r à s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e q u a n d o n o n s i p o t r à p i ù e s p o r t a r e o s a r à p i ù d i f f i c i l e f a r l o . I n u n m o m e n t o i n c u i , c o m e c i h a n n o d e t t o i d a t i I s t a t , c r e s c e i n m o d o v e r t i c a l e l a p o v e r t à n e l n o s t r o P a e s e , c h e r i g u a r d a a n c h e m i l i o n i d i p e r s o n e c h e l a v o r a n o . Q u e s t o è l o s t a t o i n c u i c i t r o v i a m o , c h e c i p o r t a a d a r e u n g i u d i z i o m o l t o n e g a t i v o s u q u e s t a m a n o v r a . U n a m a n o v r a c h e n o n a f f r o n t a n e s s u n o - c o n c l u d e O r l a n d o - d e i g r a n d i p r o b l e m i c h e s t a n n o d i f r o n t e a l l ' e c o n o m i a e a l l a i n d u s t r i a d e l p a e s e " , c o n c l u d e O r l a n d o .