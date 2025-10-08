R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D a d e c e n n i s i s c a g l i a n o c o n t r o l a d i t t a t u r a d e l l o s p r e a d e d e l l e b a n c h e . O g g i l a d e s t r a s i v a n t a d e l l a s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a . C h e p e r ò c o s t a , i n t e r m i n i d i t a g l i a l l a s p e s a . E a l l o r a p e r c o p r i r e l e c o n s e g u e n z e s o c i a l i s i i n v e n t a n o c h e è i l m o d o d i e v i t a r e u n g o l p e f i n a n z i a r i o . C o m e q u e l l i c h e h a n n o p o r t a t o l a s i n i s t r a a l p o t e r e , a g g i u n g o n o . N a t u r a l m e n t e s i t r a t t a d i u n a c r e t i n a t a , p e r n a s c o n d e r e u n a c o n t r a d d i z i o n e . E p p u r e a l c u n i d i l o r o d i g o l p e s e n e i n t e n d o n o … " . C o s ì s u i s o c i a l l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e d e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o .