R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ M e n t r e l a s o t t o s e g r e t a r i a B o r g o n z o n i s i f a b e l l a c o n i n u m e r i d e l P i a n o C i n e m a e I m m a g i n i p e r l a S c u o l a , l a r e a l t à è c h e l a m a n o v r a d e l g o v e r n o M e l o n i m e t t e i n d i s c u s s i o n e l ’ i n t e r o s i s t e m a d e l c i n e m a e d e l l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n o . A l t r o c h e f e s t a : c o n t a g l i c o m p l e s s i v i s u p e r i o r i a l m e z z o m i l i a r d o d i e u r o , i l G o v e r n o r e n d e i n c e r t i p e r f i n o i p r o g e t t i p e r l e s c u o l e d i c u i o g g i l a s t e s s a B o r g o n z o n i s i v a n t a . P r o g e t t i c h e , a c a u s a d i u n c o m m a i n s e r i t o n e l l a L e g g e d i B i l a n c i o a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i e t r a s m e s s a a l l e C a m e r e , n o n a v r a n n o p i ù g a r a n z i a d i f i n a n z i a m e n t o s t a b i l e ” , l o d i c e M a t t e o O r f i n i , d e p u t a t o d e m o c r a t i c o e c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . “ A i t a g l i a l F o n d o p e r i l C i n e m a — s p i e g a O r f i n i — c h e p e r d e r à 1 5 0 m i l i o n i n e l 2 0 2 6 e a l t r i 2 0 0 m i l i o n i d a l 2 0 2 7 , s i a g g i u n g o n o i t a g l i l i n e a r i e l a d e c i s i o n e d r a m m a t i c a a n n u n c i a t a i e r i d a l l a s o t t o s e g r e t a r i a d i r i d u r r e i l t a x c r e d i t d a l 4 0 % a l 3 0 % . S c e l t e c h e c o l p i r a n n o d u r a m e n t e l e p r o d u z i o n i i t a l i a n e e a l l o n t a n e r a n n o q u e l l e i n t e r n a z i o n a l i , c o n e f f e t t i p e s a n t i s u l l ’ o c c u p a z i o n e e s u l l ’ i n t e r a f i l i e r a . B o r g o n z o n i p r e n d a a t t o d e l l a r e a l t à — c o n c l u d e O r f i n i — : n o n c ’ è n u l l a d a f e s t e g g i a r e . I l g o v e r n o d i c u i f a p a r t e s t a a f f o s s a n d o i l c i n e m a i t a l i a n o . ”